Slušaj vest

Dok renovira seosku kuću u Boki, koju je kupio za 8.000 evra kako bi dobio boravišnu dozvolu u Srbiji, autor Jutjub kanala FastEddieDice morao je da pronađe privremeni smeštaj. Izbor je pao na Vršac, grad udaljen oko pola sata vožnje od njegove kuće, a način na koji je pronašao stan mnogima je danas gotovo nezamisliv.

Nije ga video na sajtu za nekretnine niti preko agencije. Njegov prijatelj je ispred jedne prodavnice ugledao papirić sa oglasom za izdavanje stana po ceni od 100 evra mesečno i odmah mu poslao podatke.

- Zakazao sam razgledanje i sklopio dogovor nekoliko minuta nakon što sam video stan - ispričao je on u snimku.

Šta dobija za 100 evra?

Stan se nalazi u Vršcu i deo je dupleksa, dok u drugoj stambenoj jedinici živi jedna porodica. Iako nije veliki, potpuno je namešten i ima sve što mu je potrebno za svakodnevni život.

U jednom prostoru smeštene su dnevna soba, trpezarija i kuhinja, koja je opremljena tanjirima, šoljama, čašama i posuđem za kuvanje. U stanu su ga sačekali i frižider, šporet, trpezarijski sto, tepih i kuhinjski elementi.

1/5 Vidi galeriju Kiriju u Srbiji plaća 100 evra mesečno: Stranac pokazao šta je dobio za ove pare - nekretnina potpuno nameštena i u dobrom stanju FOTO Foto: YouTube/FastEddieDice

Kupatilo ima veš-mašinu, dok je spavaća soba takođe bila potpuno opremljena nameštajem. Veći deo stvari koje se vide u stanu pripada vlasnicima, dok je stranac prostor dopunio ličnim predmetima koje godinama nosi sa sobom na putovanjima.

- Došao je potpuno namešten. Biće ovo kratko razgledanje jer je stan zaista mali - rekao je pokazujući prostorije.

Računi ga koštaju još oko 50 evra

Mesečna kirija, ipak, nije njegov jedini trošak. Grejanje je na gas, a gas, struja i odnošenje smeća koštaju ga još približno 50 evra mesečno. To znači da ga stanovanje u Vršcu ukupno košta oko 150 evra.

Još jedna prednost je lokacija. Kako je objasnio, stan se nalazi na šest minuta hoda od centralnog gradskog trga, pa mu je gotovo sve što mu je potrebno nadohvat ruke.

Njegov obilazak privukao je veliku pažnju na Jutjubu, gde su se mnogi iznenadili kada su videli šta u Srbiji može da se iznajmi za 100 evra. Pojedini su ocenili da je stan veoma prijatan za život, dok su drugi naglasili da su kirije u Beogradu i Novom Sadu neuporedivo više.

- Ovaj stan izgleda lepo, Neverovatno je jeftin, odmah bih živeo tu i Mali stan je veoma šarmantan, posebno za tu cenu - neki su od komentara ispod snimka.