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Cilj ove mere je da obezbedi uslove za efikasnije prostorno i urbanističko planiranje, kao i doslednije sprovođenje mera zaštite prirodnih resursa. Zakon istovremeno donosi veće budžetske prihode kroz naplatu poreza i naknada i uvodi nultu toleranciju na bespravnu gradnju, čime se jača pravni poredak i štiti javni interes.

Dosadašnji rezultati i masovni odziv

Primena zakona donela je brze i masovne rezultate. Prema rečima nadležne ministarke Aleksandre Sofronijević, u prvih nepunih šest meseci rešeno je 333.870 predmeta, a preko 250.000 građana i pravnih lica upisano je u katastar.

Najnoviji podaci pokazuju još veći napredak - Agencija za prostorno planiranje i urbanizam do sada je izdala čak 603.787 potvrda o upisu objekata. Na osnovu tih potvrda, više od 500.000 građana već je uspešno upisalo svoje objekte u katastar.

Automatsko obaveštavanje

Kako bi se procedura olakšala i građani poštedeli dodatnih provera, RGZ je uveo novu praksu pod parolom „Vaše ime. Vaša nepokretnost. Vaše pravo.”. Građani više ne moraju sami da proveravaju da li je postupak upisa okončan.

Kada država, na osnovu potvrde Agencije za prostorno planiranje, izvrši upis u katastar, zvaničan dokument o uspešno završenom postupku se automatski šalje vlasniku. Obaveštenja se dostavljaju na dva načina:

Poštom, direktno na kućnu adresu.

Elektronskim putem, u eSanduče na portalu eUprava.

Ova novina pruža građanima osećaj sigurnosti da je njihovo imovinsko pitanje konačno i formalno rešeno.

Izmene zakona

Da bi se ceo proces dodatno unapredio, Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije usvojio je u načelu predloge izmena Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima. Svrha ovih izmena je da se u praksi otklone nastale nedoumice, prevaziđu prepreke koje su usporavale građane i obezbedi ravnopravniji položaj svih onih koji žele da legalizuju i upišu svoje objekte.