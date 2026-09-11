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Er Srbija je objavila prvi Izveštaj o održivom razvoju u istoriji kompanije, kojim na transparentan i sveobuhvatan način predstavlja rezultate ostvarene tokom 2025. godine u oblastima zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja.

Izveštaj je pripremljen u skladu sa međunarodno priznatim standardima Globalne inicijative za izveštavanje (GRI - Global Reporting Initiative) o održivosti.

Ovim izveštavanjem kompanija čini važan korak u daljem unapređenju transparentnosti poslovanja nacionalne avio-kompanije i potvrđuje njenu opredeljenost da dugoročni rast zasniva na odgovornom poslovanju, uz brigu o putnicima, zaposlenima, zajednici i životnoj sredini.

- Ponosni smo što predstavljamo prvi Izveštaj o održivom razvoju Er Srbije, važan dokument u gotovo stogodišnjoj istoriji naše kompanije i značajan korak u načinu na koji otvoreno komuniciramo sa putnicima, zaposlenima, partnerima i širom zajednicom. Ovaj izveštaj predstavlja početak našeg formalnog puta ka izveštavanju o održivosti i postavlja temelje za praćenje napretka u godinama koje dolaze - izjavio je generalni direktor Er Srbije Jirži Marek.

Izveštaj obuhvata 2025. godinu u kojoj je Er Srbija proširila svoju mrežu na 93 destinacije i prevezla 4,57 miliona putnika, čime je ostvarila rekordne rezultate, a ujedno i premašila rekord nekadašnjeg JAT-a iz 1987. godine u broju prevezenih putnika. Istovremeno, kompanija je sprovela prvu analizu materijalnih tema i identifikovala četiri strateška stuba: bezbedno i pouzdano poslovanje, zaposlene, zaštitu životne sredine i odgovorno korporativno upravljanje, koji će predstavljati osnovu za dalje unapređenje strategije održivosti kompanije.

Među aktivnostima predstavljenim u izveštaju izdvajaju se ulaganja u modernizaciju flote i unapređenje operativne efikasnosti, prvi koraci u korišćenju održivog avio-goriva (SAF), sprovođenje brojnih društveno odgovornih inicijativa, kontinuirana ulaganja u razvoj zaposlenih, kao i uspostavljanje Komiteta za održivost, koji će imati važnu ulogu u daljem razvoju i sprovođenju ESG ciljeva kompanije.