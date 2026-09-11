Hitno se povlače iz prodaje u komšiluku: Ove napolitanke sadrže neoznačeni mlečni protein
- Državni inspektorat Hrvatske povlači napolitanke sa ukusom lešnika i sa kakao kremom i ukusom mleka, pakovanje 700 g, svih rokova trajanja.
- Razlog je neoznačen mlečni protein, pa proizvod može biti rizičan za osobe osetljive na alergene.
Kako se navodi u saopštenju, s obzirom na to da na proizvodu mlečni protein nije označen kao alergen, proizvod može predstavljati rizik po zdravlje potrošača koji su na njega osetljivi, dok osobe koje nisu alergične i dalje mogu da ga konzumiraju bez ograničenja.
Proizvod nije u skladu sa Uredbom 178/2002 o utvrđivanju opštih načela i uslova zakona o hrani, osnivanju Evropske agencije za bezbednost hrane i utvrđivanju postupaka u oblastima bezbednosti hrane, kao ni sa Uredbom (EZ) br. 1169/2011 Evropskog parlamenta i Veća od 25. oktobra 2011. godine o pružanju informacija o hrani potrošačima, kojom se menjaju i dopunjuju uredbe (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Evropskog parlamenta i Veća, Direktiva 2000/13/EZ Evropskog parlamenta i Veća, direktive Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ, kao i Uredba Komisije (EZ) br. 608/2004.
Obaveštenje o povlačenju dostupno je na veb-stranici subjekta: [https://www.eurospin.hr/obavijest-o-povlacenju-proizvoda-09-09-2026/](https://www.eurospin.hr/obavijest-o-povlacenju-proizvoda-09-09-2026/)
Podaci o proizvodu: Maloprodaja: Eurospin Hrvatska d.o.o., Vukovina, Velika Gorica.
Biznis Kurir/Telegraf