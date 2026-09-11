Kako se navodi u saopštenju, s obzirom na to da na proizvodu mlečni protein nije označen kao alergen , proizvod može predstavljati rizik po zdravlje potrošača koji su na njega osetljivi, dok osobe koje nisu alergične i dalje mogu da ga konzumiraju bez ograničenja.

Proizvod nije u skladu sa Uredbom 178/2002 o utvrđivanju opštih načela i uslova zakona o hrani, osnivanju Evropske agencije za bezbednost hrane i utvrđivanju postupaka u oblastima bezbednosti hrane, kao ni sa Uredbom (EZ) br. 1169/2011 Evropskog parlamenta i Veća od 25. oktobra 2011. godine o pružanju informacija o hrani potrošačima, kojom se menjaju i dopunjuju uredbe (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Evropskog parlamenta i Veća, Direktiva 2000/13/EZ Evropskog parlamenta i Veća, direktive Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ, kao i Uredba Komisije (EZ) br. 608/2004.