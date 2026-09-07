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Američka Agencija za hranu i lekove potvrdila je opoziv, a potrošačima se savetuje da ne konzumiraju proizvod i da zatraže povraćaj novca.

Poznati američki proizvođač organskih mlečnih proizvoda, Horizon Organic Dairy, LLC, pokrenuo je masovno povlačenje desetina hiljada pakovanja svog popularnog čokoladnog mleka. Američka Agencija za hranu i lekove (FDA) potvrdila je u ponedeljak, 31. avgusta, da je kompanija još 7. avgusta dobrovoljno započela povlačenje više od 53.000 kutija proizvoda "Organic Aseptic Chocolate Milk 1%“. Ukupno je reč o 53.760 povučenih pakovanja koja su distribuirana širom Sjedinjenih Američkih Država, a razlog za uzbunu je greška u pakovanju koja može dovesti do preranog kvarenja proizvoda, čineći ga nebezbednim za piće i potencijalno štetnim po zdravlje, iako iz kompanije naglašavaju da problem nije povezan sa kontaminacijom.

Problem sa ambalažom

Iz kompanije su pojasnili da je uzrok povlačenja isključivo tehničke prirode. Kendra Harison, rukovoditeljka odeljenja za kvalitet i bezbednost hrane u kompaniji Horizon Organic Dairy, izjavila je da opoziv nije pokrenut zbog prisustva alergena, patogena ili mikroorganizama, već zbog problema sa zaptivanjem ambalaže.

"Ovaj problem može dovesti do toga da ambalaža proizvoda izgleda naduveno ili bude sklona curenju, a sadržaj može biti podložan preranom kvarenju“, rekla je Harison.

U zvaničnom saopštenju objavljenom na njihovoj internet stranici, kompanija je navela da je reakcija usledila nakon što su primili "pritužbe potrošača na ambalažu koja je izgledala naduveno, kao i na sadržaj koji je mogao biti podložan preranom kvarenju i imati neprijatan ukus, miris i/ili teksturu“, što je bio jasan znak da proizvod ne zadovoljava standarde kvaliteta.

Potrošačima koji su možda kupili sporni proizvod date su detaljne instrukcije kako bi mogli da ga prepoznaju. Povlačenje se odnosi na dve vrste pakovanja.

Prva su kutije koje sadrže 12 pojedinačnih pakovanja mleka, a povučeno je 34.524 takvih kutija. One nose UPC kod 742365002700, a rokovi trajanja obuhvaćeni opozivom su 28. januar 2027, 30. januar 2027, 31. januar 2027, 1. februar 2027, 2. februar 2027. i 3. februar 2027. godine.

Druga vrsta su veće kutije sa 18 pojedinačnih pakovanja, kojih je povučeno 19.236. Njihov UPC kod je 742365208867, a obuhvaćeni rokovi trajanja su 31. januar 2027, 1. februar 2027. i 2. februar 2027. godine.

Svim kupcima koji poseduju navedene proizvode strogo se savetuje da ih ne konzumiraju. Umesto toga, trebalo bi da se obrate korisničkoj službi kompanije Horizon Organic kako bi dogovorili povraćaj novca za kupljeni proizvod.

Iz kompanije su takođe poručili da je interna istraga već u toku kako bi se utvrdio tačan uzrok problema sa zaptivanjem ambalaže. Naglasili su da će preduzeti sve potrebne korektivne i preventivne mere kako bi osigurali da se ovakva greška ne ponovi u budućnosti i kako bi zadržali poverenje svojih kupaca, kako je detaljno izvestio portal People.com.

Nije prvi put ove godine

Ovo masovno povlačenje nije prvi problem sa kojim se Horizon Organic suočio ove godine, što dodatno zabrinjava potrošače. U maju 2026. godine kompanija je već sprovela jedan dobrovoljni opoziv, tada za drugu vrstu čokoladnog mleka pod nazivom "Organic Milk 1% DHA Chocolate“.

Tom prilikom povučene su 3.522 kutije, što čini više od 63.000 pojedinačnih kartonskih pakovanja. Taj proizvod bio je distribuiran u četiri američke savezne države - Arizonu, Kaliforniju, Nevadu i Oregon.

I tada je razlog bio veoma sličan današnjem: problem sa ambalažom koji je mogao dovesti do naduvavanja, curenja ili preranog kvarenja mleka pre isteka roka trajanja. Ponavljanje sličnih problema u kratkom vremenskom periodu otvara pitanja o kontroli kvaliteta u proizvodnom procesu kompanije.

Problemi i za matičnu kompaniju

Horizon Organic posluje u okviru globalnog prehrambenog diva Danone, koji se takođe tokom 2026. godine suočio sa sopstvenim izazovima povezanim sa bezbednošću proizvoda.

Početkom godine, Danone je bio primoran da povuče određene serije mlečnih formula za odojčad svojih poznatih brendova Aptamil i Cow & Gate u nekim zemljama zbog moguće kontaminacije toksinom cereulidom.

Iako ti slučajevi nisu povezani sa problemom ambalaže kod Horizon mleka, oni oslikavaju širu sliku stalnih izazova sa kojima se suočavaju veliki proizvođači u nastojanju da obezbede besprekornu bezbednost i kvalitet u okviru složenog i globalnog lanca snabdevanja hranom.

Svaki takav incident narušava poverenje potrošača i naglašava važnost rigoroznih kontrola u svakoj fazi proizvodnje.