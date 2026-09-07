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Za jednokratnu novčanu naknadu u iznosu od 6.000 dinara, od ponoći do 10 časova ujutru prijavilo se oko 222.000 građana. Istovremeno, oko 346.000 građana proverilo je da li ostvaruje pravo na ovu pomoć, odnosno na isplatu iz Akcionarskog fonda.

Prijavljivanje punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara počelo je u ponoć, a pravo na prijavu imaju građani koji nemaju status nosioca prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije.

Prijava se podnosi elektronskim putem, preko portala Uprave za trezor, na adresi idp.trezor.gov.rs, a građani će moći da se prijavljuju do 21. septembra. Na istom portalu moguće je proveriti i da li građanin ima status nosioca prava na besplatne akcije.

Iz Ministarstva finansija objašnjeno je da građani koji imaju status nosioca prava na besplatne akcije ne treba dodatno da se prijavljuju. Njima će novčana naknada pripasti po tom osnovu, a isplata će, u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije, biti izvršena u utorak, 22. septembra.

Sa druge strane, punoletni građani koji nemaju status nosioca prava na besplatne akcije potrebno je da podnesu prijavu za jednokratnu novčanu naknadu.

Za prijavu je neophodno da građani imaju važeću ličnu kartu i da ispunjavaju propisane uslove. To podrazumeva da nemaju status nosioca prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije, da su na dan 1. septembra ove godine imali najmanje 18 godina, da su državljani Srbije i da imaju prebivalište na teritoriji Srbije.

Nakon što unesu potrebne podatke, građanima će prijava biti evidentirana. Status prijave mogu naknadno proveriti na istom portalu, u okviru opcije "Provera statusa prijave", dok je za eventualne poteškoće ili nepravilnosti dostupna mogućnost podnošenja reklamacije kroz deo "Prijava problema".

Kada se utvrdi da građanin ispunjava sve uslove za dobijanje novčane naknade, Ministarstvo finansija će, preko Uprave za trezor, Banci Poštanska štedionica dostaviti podatke potrebne za realizaciju uplate jednokratne pomoći od 6.000 dinara.

Građanima koji se dodatno prijavljuju novac će biti isplaćivan u periodu od 23. do 25. septembra.

Rok za podizanje novca za građane koji se prijavljuju iznosi godinu dana. Za građane koji imaju status nosioca prava na besplatne akcije iz Akcionarskog fonda ne postoji vremensko ograničenje za podizanje novca.