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Prema novoj uredbi, od 12. septembra važiće novi iznosi troškova izrade javnih isprava, ličnih dokumenata i registarskih tablica.Za putnu ispravu koja se izdaje u skladu sa propisima o azilu i privremenoj zaštiti troškovi izrade iznosiće 5.880 dinara. Za dozvolu za privremeni boravak stranaca, jedinstvenu dozvolu i ličnu kartu za strance iznosiće po 2.028 dinara.

Troškovi izrade vozačke dozvole biće 444 dinara, probne vozačke dozvole 468 dinara, saobraćajne dozvole 858 dinara, a potvrde o privremenoj registraciji 60 dinara. Za registracionu nalepnicu za unutrašnju i spoljašnju upotrebu plaćaće se po 342 dinara.

Za par registarskih tablica za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse, trolejbuse i teretna vozila izdvajaće se 1.380 dinara. Duplikat registarskih tablica za ta vozila koštaće 2.730 dinara.

Registarske tablice po izboru građana za vozila od istorijskog značaja – oldtajmere – koštaće 13.344 dinara za par, dok će isti iznos biti i za posebnu zadnju tablicu po izboru građana za oldtajmer.

Par tablica za vozila kojima se obavlja auto-taksi prevoz, sa oznakom "TX", koštaće 1.380 dinara.

Kada je reč o motociklima, teškim triciklima, mopedima, lakim triciklima i lakim četvorociklima, jedna registarska tablica koštaće 696 dinara.

Cena za traktore, probne dozvole i legitimacije

Za traktore i radne mašine plaćaće se 960 dinara za par tablica, dok će tablica za priključno vozilo koštati 780 dinara.

Probne kartonske tablice za privremeno označavanje vozila "Proba" koštaće 462 dinara za par, dok će par crvenih registarskih tablica za motorna vozila koštati 1.380 dinara.

Novi iznosi odnose se i na pojedine isprave iz oblasti privatnog obezbeđenja i oružja.

Legitimacija službenika privatnog obezbeđenja i detektivska legitimacija koštaće po 1.020 dinara, dok će oružni list sa ugrađenim mikrokontrolerom i dozvola za nošenje oružja koštati po 1.080 dinara, piše eKapija.

Kolekcionarska dozvola plaćaće se 360 dinara.

Posebno je propisano da će se taksa od 1.920 dinara, koja predstavlja troškove izrade lične karte za lice kojem je odobreno pravo na azil, primenjivati od 1. oktobra.