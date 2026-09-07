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- U ponoć smo krenuli sa prijavama za jednokratnu pomoć svim građanima Srbije od 6. 000 dinara. Evo, dosad 83.000 prijava već imamo, što znači da smo, kako bih rekao, pogodili u metu kada je sama mera u pitanju, rekao je jutros ministar finansija Siniša Mali.

- Znate i sami da je to deo većeg programa pomoći građanima Srbije, od 980,6 miliona evra, dakle skoro milijardu evra. Već smo neke stvari i uradili.

- Dakle, podelili smo vaučere, 30.000 vaučera po 10.000 dinara, snižili smo cene lekova u apotekama. Dakle, to je deo celog tog programa, gde najveći teret preuzima upravo država. I želimo da na takav način izađemo u susret građanima Srbije, da pokažemo brigu prema onima kojima je ta briga najpotrebnija, podsetio je ministar gostujući jutros u jutarnjem dnevniku RTS.

Prijava traje dve nedelje

- Obećali smo svim punoletnim građanima Srbije 6.000 dinara jednokratne pomoći. U ponoć je krenula prijava i traje naredne 2 nedelje, do 21, i onda ćemo 22, 23, 24. i do 25. septembra, kao što smo i obećali, isplatiti jednokratnu pomoć svim građanima Srbije.

- Prijava, inače, je jednostavna. Ovo inače nije prvi put da ovako nešto radimo. Ako se sećate, prijave za 100 evra od 2020. godine, kada je bila korona, posle toga i nakon toga, imali smo pomoći i majkama sa decom, i mladima, i penzionerima, i nezaposlenima. Dakle, jednostavno, taj sistem radi.

- Mi smo prošle nedelje usvojili rebalans budžeta za ovu godinu. Imamo, kao što znate, više prihoda od planiranih, i želeli smo taj deo prihoda nekako da podelimo sa građanima. Dakle, sama prijava je izuzetno jednostavna: Uprava za trezor.

Uputstvo za prijavu

- Odete na sajt Uprave za trezor, prvu stvar koju treba da uradite samo jeste da proverite da li ste nosilac prava kada su isplate iz akcionarskog fonda u pitanju. I sam sistem vas nekako vodi ka tome. Dakle, ukucate svoj JMBG, sistem vam kaže da li ste ili niste, da li imate prava ili nemate prava na isplatu iz Akcionarskog fonda.

- Ako imate, nema potrebe da se prijavljujete za bilo šta, automatski ćete dobiti novac iz akcionarskog fonda. A za one koji nisu u akcionarskom fondu, oni treba da se prijave. Takođe, veoma jednostavno. Dakle, vaš JMBG, broj lične karte, i dobićete novac na račun.

Penzionerima leže automatski

- Otvaraju se automatski računi u banci Poštanska štedionica. I mnogo mi je važno da napomenem, kao i do sada, dakle, za naše penzionere, za one koji primaju novčanu socijalnu pomoć, za one koji su na izdržavanju zatvorskih kazni, dakle, oni nemaju potrebe da se prijavljuju uopšte. Oni će automatski, kao i do sada, dobiti pomoć od 6. 000 dinara.

Ukoliko se pojavi problem...

- Ukoliko se pojavi problem pri registraciji, pri prijavi, postoji način rešavanja. I na sajtu imate i proveru statusa. Dakle, s druge strane, imate i da prijavite problem. Ceo tim koji radi na tome, koji automatski gleda šta su problemi, pokušava da reši.

- Inače smo mi imali čitav niz pripremnih sastanaka za ovu meru, da se sprovede kako treba, od Ministarstva unutrašnjih poslova, PIO fonda, banke, Poštanske štedionice, kancelarije za IT, i tako dalje. Tako da, hoćemo da sve prođe savršeno.

- Mi hoćemo da ljudi vide da brinemo, da razmišljamo, i na bilo koji način, kada možemo, pomažemo onima kojima je najpotrebnije.

"Usred krize u svetu, jedna mala Srbija pokazuje snagu svojih finansija"

Naravno, ovo pokazuje i snagu naših javnih finansija, gde vi u uslovima kada imate i dalje krizu u svetu, kada i dalje rastu cene i sirove nafte, kada jednostavno imate tenzije geopolitičke, ipak jedna mala Srbija ne samo da ostvaruje visoke stope rasta, nego pokazuje snagu svojih javnih finansija upravo pomažući onima kojima je naša pomoć potrebna.

- To su svakako naši najstariji sugrađani, primaoci socijalne pomoći, dečijeg i boračkog dodatka. Oni će 14. septembra dobiti i dodatni novac. Dakle, ovih 6. 000 dinara, izvinjavam se, dobijaju svi punoletni građani Republike Srbije, kao što smo i obećali, 14. septembra.

Penzionerima još od 20.000 do 35.000

- Dakle, da zapamtimo taj datum, više puta smo ga pomenuli. Naši najstariji sugrađani, naši penzioneri, dobiće jednokratnu pomoć od 20.000, a neki do 35. 000 dinara. Jednokratnu pomoć dobiće primaoci novčane socijalne pomoći, primaoci dečijeg dodatka, i naši borci, kao i oni koji imaju borački dodatak. Dakle, to će biti, i to je deo tog velikog programa pomoći od skoro milijardu evra, ali to obećanje ćemo ispuniti 14. septembra.

- Danas kreću prijave za isplatu 6.000 dinara, traju do 21. septembra, dakle 2 nedelje. Nakon toga isplata 6. 000 dinara svim punoletnim građanima Republike Srbije, a 14, što je sledeći ponedeljak, jednokratna pomoć penzionerima, primaocima novčane socijalne pomoći, dečijeg dodatka, i našim borcima.

- Taj paket, veliki je paket pomoći, dakle skoro milijarda evra. Nije to malo, ali kažem, pokazuje našu brigu prema ljudima, pokazuje to što predsednik Vučić radi već godinama unazad, a to su razgovori s ljudima, da čujemo njihove probleme, da čujemo njihove sugestije. I onda, svaki put kada imamo, a dobro je, hvala Bogu, dobro nam stoji budžet, kada imamo mogućnost, da ljudima na ovakav način i pomognemo.

- Kao što je predsednik i najavio, dakle, do kraja ove nedelje mi bi trebalo da izađemo sa predlogom koliko ide i koliko će biti povećanje penzija.

- Već od 1. decembra povećanje penzija. Dakle, ne od 1. januara, već od 1. decembra. Radimo detaljne analize. Ja očekujem, kao što je predsednik i obećao, daćemo i sa tim izaći, odnosno da će on izaći sa tim do kraja nedelje. A onda, ako pogledate, dakle, od vaučera, od smanjenja cene lekova, od povećanja plata, penzija, da vas podsetim, povećali smo i minimalnu zaradu.

- Minimalna zarada od 1. januara u Srbiji je 600 evra čak. Ako uporedite to, 2012. bila je 15.000 dinara. Onda vam dovoljno govori koliko se ulaže u životni standard i koliko se životni standard građana Srbije promenio. Dakle, sve su to delovi jedne slagalice koja se zove odgovorna ekonomska politika, uspeh koji smo na tom polju ostvarili, i briga prema ljudima.

Kad je reč o državnoj kasi...

- Pa dobri smo, dobri smo. Dakle, mi na računu imamo 560 milijardi dinara danas. Videli ste drugi kvartal, poslednji podatak koji imamo. Srbija, najbrže rastuća ekonomija u Evropi, 3,8% rast našeg BDP-a. Javni dug 43,7%, prosek evro zone 89,4%, ako se ne varam. Imamo novca za sva ta davanja, zaključio je Mali.