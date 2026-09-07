Slušaj vest







Spavalo je veoma dugo kripto tržište, ali sada se vraća u velikom stilu pa su mnogi investitori već osetili profit s obzirom da su glavne valute poput Bitcoina i Etheriuma prethodnih nedelja beležile znatan rast. To je međutim bila samo uvertira za ono što tek sledi, pa je onima koji su se premišljali ostavljena šansa da uhvate pozitivan momentum. Kripto tržište, a najviše Bitcoin, u narednom periodu beležiti konstantan rast, a upravo takav bull market mnogi su dugo čekali. Na ovakvu pozitivnu situaciju na kripto tržištu, uticaja su imali i globalni događaji, pre svega izjave i potpora američkog predsednika Trampa kriptovalutama. Prateći njegove izjave i zalaganja, mnogi su pohrlili da ulože svoj novac upravo u ovo tržište, a takav pozitivni momentum i dalje ne prestaje. Pogledajte trenutnu cenu Bitcoina potpuno besplatno na KapitalRS platformi.

Iako je praćenje statistike, odnosno kretanja cene bilo čega na tržištu, veoma bitno za dalje projekcije, kada je u pitanju trenutna situacija sa kripto tržištem ti rezultati i nemaju tolikog uticaja. Oni neće u narednim danima previše varirati, a sve je to priprema za veliki rast koji bi mogao da potraje. Ipak, posmatrajući čak i te rezultate dolazimo do zaključka da nema više vremena za čekanje kada su u pitanju valute kao što je Bitcoin. Pre godinu dana krenuli su loši rezultati, pa je trenutna cena Bitcoina za skoro 30% niža nego tada. Međutim, onda je krenuo delimični oporavak, pa je u odnosu na pre šest meseci Bitcoin zabeležio rast od skoro 15%. Najavu za bull market Bitcoin je već počeo da pravi, pa je u samo mesec dana napravio rast od skoro 23%! Ovih dana cena ne varira mnogo, a celo tržište spremno čeka novi rast pa su sve oči uprte u najpoznatiju kriptovalutu koja će biti prvi izbor na tržištu narednih nekoliko meseci. Ono što je međutim bitno za svakog ko nije, da što pre uloži u trenutnu cenu dok ona ne počne rapidno da raste. Naučite kako da trgujete cenom Bitcoina potpuno besplatno na našoj platformi.

Kripto tržište je već toliko uzelo maha i utiče na celokupan ekonomski sistem, da i nije čudo što se sve više ljudi okreću upravo ovakvoj vrsti investiranja. To je sve stiglo čak i do samog vrha pa je predsednik Amerike trenutno medju glavnim promoterima ovog tržišta što je od pre neki dan napravilo potpuni bum na tržištu! Kada stvari dostignu ovaj nivo nemoguće je a da se one ne preliju i na neka mala podneblja kao što je Srbija. Međutim, za investitore iz naše zemlje se može reći da su već odavno upućeni u kripto tržište, a nije ni mali broj onih koji već duže vremena uživaju u blagodetima pravovremenog ulaganja u Bitcoin. Situacija se sada međutim ponovo okrenula u korist investitora pa je u narednim danima prava šansa da i Vi budete deo kripto revolucije! Vremena je ostalo, ali veoma malo, pitanje je dana kada će krenuti dugoročni rast a samo oni najbrži moći će potpuno bez stresa i sa malim rizikom da prate kako se menja njihova finansijska budućnost. Otvorite besplatan demo nalog i istražite kripto tržište bez ikakvog rizika od gubitka novca.

Bitcoin ponovo ulazi pod reflektore, a kripto scena se zahuktava iz dana u dan! Posle dugog perioda čekanja, tržište konačno pokazuje energiju koju su investitori priželjkivali, dok Bitcoin ponovo šalje signal da bi veliki povratak mogao da bude tek na početku. Sve više pažnje, novca i očekivanja sliva se upravo u kripto, a naredni meseci mogli bi da budu ključni za ono što sledi. Da li je pred nama novi veliki kripto talas? Ako je suditi po trenutnom momentumu, Bitcoin je ponovo spreman da napravi ozbiljnu buku na tržištu. Jedno je sigurno – kripto priča ponovo počinje da gori, a najzanimljiviji deo tek treba da usledi! Registrujte se potpuno besplatno na KapitalRS platformu i budite deo kripto sveta.

Ovaj tekst je pripremljen i odobren od strane investicionog savetnika, Svetislava Milutinovića zaposlenog u Kapital RS Inc. a.d. Beograd, Severni bulevar 6, investicionog društva pod nadzorom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj dozvole: 5/0-02-672/18-16.