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Počela je berba paprike slonovo uvo od koje se pravi ajvar. Povrtari su zadovoljni prinosom, kvalitetom, ali ne i cenom naveliko. Biće povrtara koji će imati "ajvaruše“ i 50 tona po hektaru.

Veliki povrtar iz Gospođinaca Ivan Ivanov kaže da je uspeo da papriku sačuva od suše i visokih temperatura zahvaljujući dobrom izboru semena, pravovremenoj setvi i navodnjavanju i da je prezadovoljan kvalitetom. "Ajvaruša“ je mesnata i krupna, čemu su doprineli i redovno zalivanje, špartanje, plevljenje i prihrana. Povrće je dobilo bujnu lisnu masu i plodove nije trebalo štititi od ožegotina. Slonovo uvo sejao je direktnom setvom na dve parcele 7. i 19. aprila, da kada s jedne njive obere rod može da pređe na berbu na drugom polju.

Ivanov će veći deo paprike prodati nakupcima, manji deo marketima i veletrgovcu iz Brusa koji papriku iz bačke ravnice prodaje prerađivačima za ajvar.

- U Brusu i okolini ima nekoliko velikih prerađivača, za razliku od Gospođinaca, gde paprika uspeva i svake godine se seje na većim površinama, ali još uvek nema zainteresovanih povrtara koji bi papriku prerađivali u ajvar – napominje Ivanov, i dodaje da ove sezone na gospođinačkim poljima ima sigurno 100 hektara posejane paprike.

Foto: Kurir/T.M.

Osim što ima sigurnog otkupljivača za deo proizvodnje, Ivanov ne kuburi ni sa radnom snagom. Sezonci na njegova polja stižu svakodnevno za oko 40 minuta iz okoline Zrenjanina sopstvenim prevozom i rade za 500 dinara po satu.

- Da bi zadržao radnu snagu, uz papriku godinama sejem i kornišone. Taman kada se berba krastavaca završi, stižu paprike i sezonski radnici prelaze na ubiranje druge vrste povrća. Tako sam im obezbedio siguran posao nekoliko meseci i stekao sigurnu radnu snagu - naveo je Ivanov.

Sada ga brine samo cena paprike naveliko. Slabo je tražena, što dovodi u vezu sa visokim temperaturama zbog kojih po pijacama nema previše kupaca ni domaćica zainteresovanih da počnu pripremu zimnice.

- Kilogram prve klase veletrgovci otkupljuju za 75 dinara po kilogramu, a drugu za 35 dinara. Zbog skupe proizvodnje, novi rod prve klase paprike trebalo bi da košta bar 100 do 120 dinara, a druga klasa da bude pedesetak dinara - kazao je Ivan Ivanov.

Papriku spaslo navodnjavanje

Po rečima docenta dr Đorđa Vojnovića sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, navodnjavanje je spaslo veliki deo ovogodišnje proizvodnje svih sorti paprike, ali nije moglo potpuno da nadoknadi posledice višenedeljne žege i temperatura iznad biološkog optimuma biljaka.

- Proizvođači koji su koristili mreže za senčenje uspeli su da zaštite plodove od direktnog sunčevog zračenja, pa udeo plodova prve klase za sada iznosi oko 80 odsto. Nasuprot tome, u proizvodnji bez mreža za senčenje udeo plodova prve klase je ispod 30 odsto - naveo je docent dr Vojnović.

- Visoke temperature ubrzale su sazrevanje i skratile period do berbe paprike. Zbog toga se može dogoditi da paprike u jednom trenutku bude dovoljno, a da ubrzo zatim ponuda naglo opadne. To može dovesti i do većih oscilacija cena, ali viša cena ne znači nužno i veću zaradu proizvođača, jer su troškovi navodnjavanja i zaštite povećani, dok je količina plodova prve klase manja.

Foto: RINA

Posebno vidljiv problem ove godine, ističe docent dr Vojnović, predstavljaju sunčane pege i ožegotine.

- Na plodovima koji nisu dovoljno zaštićeni lišćem, naročito na strani direktno izloženoj suncu, ima svetlih, žućkastih ili beličastih površina - kazao je docent Vojnović.