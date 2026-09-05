"Naučno-tehnološki park u Nišu je budućnost" Vučić: Ovo će nam dovesti više investitora i veće plate
- Vučić je obišao završne radove na rekonstrukciji i dogradnji Naučno-tehnološkog parka Niš, faza 2.
- Poručio je da će taj projekat dovoditi više investitora i doprineti većim platama u Nišu.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je završne radove na rekonstrukciji i dogradnji Naučno-tehnološkog parka Niš - faza 2.
- Ja sam sad bio na mestu gde ćemo da gradimo porodilište i koje je strašno važno, ali je ovo ono što nas spasava u budućnosti i što će da nam dovodi više investitora i da nam obezbeđuje veće plate u Nišu. Baš sam srećan. Mnogo para smo dali - naglasio je Vučić.
Vučić se u razgovoru sa rukovodstvom interesovao za opremu u Naučno-tehnološkom parku, kao i o vremenskim rokovima i tome šta će biti rađeno u ovom objektu.
- Ono što je najbitnije si mi preskočio. Koliko je to para. Recite koliko to stvarno košta, a ne kao soma na durdubak da me pecate, pa prvo kažete manje. Time smo uz još nekoliko stvari rešili sve vezano za budućnost Niša - rekao je Vučić dok su rukovodioci izlagali šta se sve radi u Naučno-tehnološkom parku.
Naglasio je da do pre 10 godina nismo imali nijedan naučno-tehnološki park, i dodaje da su ti objekti izuzetno važni.
- Naravno, potrebno je još ulaganja, ali je važno da sačuvamo naše mlade ljude. I moraju ljudi u upravi da koriste to što ti mladi ljudi urade. Zaprepastite se kada vidite šta urade sa semaforima, tu ima fantastičnih rešenja - rekao je on.
Biznis Kurir