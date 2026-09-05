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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je završne radove na rekonstrukciji i dogradnji Naučno-tehnološkog parka Niš - faza 2.

- Ja sam sad bio na mestu gde ćemo da gradimo porodilište i koje je strašno važno, ali je ovo ono što nas spasava u budućnosti i što će da nam dovodi više investitora i da nam obezbeđuje veće plate u Nišu. Baš sam srećan. Mnogo para smo dali - naglasio je Vučić.

Vučić se u razgovoru sa rukovodstvom interesovao za opremu u Naučno-tehnološkom parku, kao i o vremenskim rokovima i tome šta će biti rađeno u ovom objektu.

- Ono što je najbitnije si mi preskočio. Koliko je to para. Recite koliko to stvarno košta, a ne kao soma na durdubak da me pecate, pa prvo kažete manje. Time smo uz još nekoliko stvari rešili sve vezano za budućnost Niša - rekao je Vučić dok su rukovodioci izlagali šta se sve radi u Naučno-tehnološkom parku.

Naglasio je da do pre 10 godina nismo imali nijedan naučno-tehnološki park, i dodaje da su ti objekti izuzetno važni.

- Naravno, potrebno je još ulaganja, ali je važno da sačuvamo naše mlade ljude. I moraju ljudi u upravi da koriste to što ti mladi ljudi urade. Zaprepastite se kada vidite šta urade sa semaforima, tu ima fantastičnih rešenja - rekao je on.

Foto: screenshot pink tv