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Podela imovine među braćom i sestrama često postaje izvor ozbiljnih porodičnih sukoba. Jedan korisnik Reddita pokrenuo je upravo tu temu nakon što je, kako je napisao, gledao svog oca kako više ne razgovara sa bratom i sestrom zbog podele zemljišta na moru.

Situacija je posebno zanimljiva jer je svako od njih u zajedničku imovinu ulagao na drugačiji način. Jedan je dao najviše novca za radove, drugi ih je najviše nadzirao, a treći je najviše čistio. Korisnik je zato pitao druge da li imaju iskustva sa podelom imovine i kako sprečiti da nasledstvo uništi porodične odnose.

Odgovori su pokazali da problem nije redak. Neki smatraju da bi roditelji trebalo da sve reše još za života, dok drugi upozoravaju da ni unapred dogovorena i potpuno jednaka podela ne garantuje mir. Pojedine porodice zbog nerešenog nasledstva već decenijama gledaju kako imovina propada.

„Sve ostalo je put u sukobe“

- Roditelji pre smrti moraju da naprave podelu. To je najbezbolnije. Ali da deca znaju za tu podelu, da učestvuju i da je smatraju poštenom. Sve ostalo je put u sukobe.

Međutim, kod nas ljudi uopšte ne vole da razgovaraju o tome, što zbog straha od smrti, što zbog toga da se ne zamere nekom detetu za života ukoliko računaju na njegovu pomoć.

Budući da ne znamo od čega se sastoji zaostavština, teško je davati savete, ali ja se uvek vodim time da je suvlasništvo nešto što treba izbegavati.

Ima jedan slučaj da su se četiri osobe prihvatile zakonskog dela automobila, znači, niko nije hteo da se odrekne, ustupi svoj deo, niko nikoga ne želi da isplati i tako automobil trune već godinama na parkingu - napisao je jedan korisnik.

Drugi je opisao kako ni unapred dogovorena jednaka podela nije sprečila sukob u njegovoj porodici.

- Eh, moj deda je napravio podelu – na troje dece sve ide jednako. Svakom trećina. Pa je opet problem nastao. Jedan potomak hoće dve (ili tri, ne znam) trećine. Jer samo je on brinuo o kući do prodaje (rasuti su po Hrvatskoj, samo je ovaj blizu). Jer "njemu treba novac". A ovima drugima ne trebaju?

"Ne želimo da se jednog dana pobijemo oko nasledstva“

Jedna korisnica opisala je kako su njeni roditelji pokušali da spreče budući sukob tako što su o podeli razgovarali sa svojom decom dok su još živi.

- Mene su majka i otac seli zajedno sa sestrom da odlučimo šta ko želi od nekretnina koje imamo jer upravo ne želimo da se jednog dana pobijemo oko nasledstva.

- Isto tako, sve što jedna ili druga strana dobije, i druga strana će moći da koristi, odnosno da ima pravo da dolazi tamo. Ono što je moje, moći će i sestra da koristi i obrnuto.

- Zar ne mogu neke stvari da se urade na vreme, da se ljudi dogovore, a ne da zbog gluposti ne pričaju do kraja života, a u rodu su.“

Neki komentari pokazuju koliko nerešeni odnosi mogu da traju dugo nakon smrti vlasnika imovine.

- Već 35 godina traje podela, a nekretnina propada. Moj tata je imao devetoro braće i sestara. Rasejani su svuda, više od polovine ih je umrlo, pa sve prelazi na naslednike za koje ni ne znaš gde su - napisao je jedan korisnik.

Još jedna osoba opisala je gotovo neverovatan slučaj iz svoje porodice.

- Moj deda u Zagori, ne na moru, umro je pre valjda 40 godina, a još danas nije završena ostavinska rasprava jer niko ne želi da se odrekne svog dela, pa sve propada.

Od petoro dece, četvoro je već umrlo, sada smo ostali samo mi, njihovi nećaci, tako da se sada tek neće nikada završiti ostavinska rasprava. Išla sam da vidim, sve je propalo, baš me duša boli... Jbg. Da je na moru, tada bi se verovatno pobili.

Neki smatraju da je najbolje sve prodati

Jedna od korisnica smatra da je najjednostavnije rešenje prodati imovinu i novac ravnopravno podeliti.

- Prodati sve i podeliti novac od prodaje jednako na broj dece. A sada, ako jedno dete ima svoju decu, a drugo nema, nije problem onog bez dece što je njegov brat ili sestra odlučio da ima porodicu. Mislim na slučajeve kada neko misli da mu pripada više zato što ima više dece nego što može da izdržava.

- Od prodaje nekretnine roditelja i njihove ušteđevine do smrti oba roditelja, većina bi trebalo da može da reši svoje stambeno pitanje.

- Brat i ja ćemo sve jednako podeliti. Trenutno oboje štedimo za sopstvene stanove i uverena sam da ćemo do bilo kakvog nasledstva imati rešeno stambeno pitanje.