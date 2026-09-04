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Pre samo dve-tri godine friteza na vruć vazduh bila je uređaj koji su ljudi kupovali uglavnom nakon tri sata skrolovanja po TikToku i gledanja recepata tipa “hrskavi krompirići bez kapi ulja”. Danas je situacija potpuno drugačija jer air fryer više nije trend rezervisan za internet entuzijaste i ljude koji snimaju “meal prep” video snimke, već jedan od najtraženijih malih kućnih aparata u Srbiji.

Prema podacima sa Cenoteka.rs pretraga za air fryer je skočila 57% ove godine, što jasno pokazuje da je ovaj uređaj zvanično prešao iz pomodarstva u standardnu kuhinjsku opremu.

Air fryer Srbija - zašto je postao mainstream kuhinjski uređaj

Razlog za toliku popularnost prilično je jednostavan: ljudi žele bržu pripremu hrane, manje masnoće i manju potrošnju struje i manje vremena provedenog pored šporeta. Upravo tu friteza na vruć vazduh dobija svojih pet minuta slave jer uspeva da spoji praktičnost rerne, brzinu mikrotalasne i onaj osećaj da ipak jedete zdravije, čak i kada pravite pomfrit u 11 uveče.

Air fryer cena - kako su se kretale i koliko su pale

Ono što dodatno gura air fryer na tržište jeste činjenica da su cene značajno paleu odnosu na period od pre nekoliko godina. Nekada su ozbiljniji air fryer modeli koštali gotovo kao bela tehnika srednje klase, dok danas već za 6.000 do 10.000 dinaramogu da se pronađu i više nego pristojni air fryer uređaji. Sa druge strane, premium modeli sa većim kapacitetom, dual zone opcijama i pametnim programima sada uglavnom koštaju između 18.000 i 35.000 dinara, što je osetno manje nego ranije kada su pojedini modeli prelazili i 50.000 dinara.

Najbolji air fryer modeli i modeli koji se najviše kupuju

Najveću popularnost trenutno imaju modeli zapremine između 4 i 6 litara jer predstavljaju najbolji balans između veličine i praktičnosti. Manji modeli jesu jeftinijii odlični za jednu osobu ili parove, ali porodice uglavnom brzo shvate da je priprema ručka iz tri ture recept za nervni slom. Upravo zato ljudi sve češće birajuveće uređaje ili dual basket modele koji omogućavaju pripremu dva različita jela istovremeno.

Posebno su traženi uređaji koji nude unapred definisane programe za pomfrit, piletinu, povrće i pečenje, jer većina korisnika zapravo želi jednostavnost. Ljudi više ne kupuju tehniku da bi čitali uputstvo od 96 strana nego da pritisnu dugme i dobiju hrskava krilca za petnaest minuta.

Zanimljivo je da se među najčešće pretraživanim modelima u Srbiji izdvajaju brendovi poputNinja air fryer modela na Cenoteci, koji važe za premium segment i često dominiraju kada su u pitanju air fryer iskustva korisnika. Iskusni kuvari ih uglavnom biraju zbog jače cirkulacije vazduha, većih kapaciteta i dodatnih opcija poput dehidracije hrane ili sinhronizovanog pečenja više jela.

Sa druge strane, veliki rast popularnosti beleže i pristupačniji modeli poputXiaomi friteza na vruć vazduh, koji nude moderan dizajn, pametne funkcije i dobar odnos cene i kvaliteta. Korisnici posebno vole modele povezane sa mobilnim aplikacijama jer omogućavaju kontrolu uređaja čak i kada niste u kuhinji, što zvuči pomalo lenjo, ali je zapravo prilično genijalno.

Naravno, tu su i dobro poznati brendovi poput Gorenje air fryer uređaja, koji i dalje privlače kupce zahvaljujući pristupačnijim cenama, jednostavnom korišćenju i poverenju koje ljudi već imaju u brend.

Foto: Shutterstock, Marina Lopičić

Friteza na vruć vazduh - koliko štedi vreme i struju

Air fryer se posebno ističe po brzini pripreme i manjoj potrošnji energije u odnosu na klasičnu rernu. Hrana se priprema brže zahvaljujući cirkulaciji vrućeg vazduha, a kuhinja se ne zagreva kao kod klasičnog pečenja.

Klasična rerna često troši između 2 i 3 kWh za duže pečenje, dok air fryer zahvaljujući manjem prostoru i jačoj cirkulaciji vazduha završava posao brže i uz manju potrošnju energije. Upravo zbog toga mnogi korisnici danas koriste fritezu na vruć vazduh čak i za jela koja ranije nikada ne bi spremali van rerne, od pečenja pita i lazanja do mafina i tostiranih sendviča.

Ako svaki dan kuvate ili pečete po više puta, razlika na mesečnom nivou može biti čak nekoliko hiljada dinara, posebno kada rerna dodatno zagreva stan pa klima mora jače da radi. Ko je makar jednom uključio rernu usred leta zna da to nije kuvanje nego test psihičke izdržljivosti, pa je naš savet da kupite air fryer što pre i prepustite vrelinu krompirićima, a ne sebi.

Pre nego što krenete u kupovinu, obavezno proverite Cenoteka.rs gde možete naći cene friteza na vruć vazduh kako ne biste preplatili aparat. Tamo se na jednom mestu lako mogu uporediti budžetski i premium air fryer modeli, njihove karakteristike, istorija cena, kao i iskustva korisnika.

Meta title: Najbolji air fryeri - kapacitet, cena i koji brend izabrati