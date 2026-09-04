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Kupovina stana za dete može da obezbedi budući dom, prihod od izdavanja i zaštitu porodičnog kapitala. Ipak, prerana odluka može vezati veliki novac za grad ili nekretninu koji detetu kasnije neće odgovarati.

Zato odgovor ne treba tražiti samo u kretanju cena. Važnije je kada će stan biti potreban, koliko je izvesno gde će dete živeti, kako se kupovina finansira i ko će biti vlasnik nekretnine.

Kupovina stana za dete počinje rokom, a ne prognozom cena

Prema poslednjem godišnjem izveštaju Republičkog geodetskog zavoda, cene nekretnina u Srbiji tokom 2025. porasle su 5,7 odsto, dok je ukupna vrednost tržišta dostigla rekordnih 8,1 milijardu evra.

Podaci potvrđuju nastavak rasta, ali ne garantuju isti smer i tempo u budućnosti. Čekanje isključivo zbog očekivanja da će stanovi pojeftiniti jednako je rizično kao kupovina iz straha da će cene neograničeno rasti.

Kupovina stana za dete ima čvršću osnovu kada će mu nekretnina biti potrebna u naredne dve ili tri godine i kada je grad budućeg školovanja ili rada već poznat. Ako je dete još malo, a nije izvesno gde će živeti, roditelji zapravo kupuju investicionu nekretninu koja bi tek kasnije mogla postati njegov dom.

Kada kupovina stana za dete ima smisla odmah

Kupovina sada može biti racionalna kada porodica ima dovoljno sopstvenog novca, stabilna primanja i rezervu za nepredviđene troškove. Dodatna prednost postoji ako stan do useljenja deteta može da se izdaje na lokaciji sa stabilnom potražnjom zakupaca.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Treba birati nekretninu koja se lako prilagođava različitim potrebama. Manji stan povezan sa fakultetima, poslovnim zonama i javnim prevozom pruža više mogućnosti od velike nekretnine kupljene u mestu koje odgovara samo jednom zamišljenom scenariju.

Ako se kupuje na kredit, nije dovoljno uporediti ratu i očekivanu kiriju. Narodna banka Srbije savetuje da se prvo proceni koji deo mesečnih prihoda može dugoročno da se izdvaja za otplatu. Pri poređenju bankarskih ponuda treba gledati efektivnu kamatnu stopu, jer ona obuhvata i troškove kredita poznate u trenutku obračuna.

Kada je pametnije sačekati

Kupovina stana za dete može biti preuranjena kada nije poznato u kom gradu će ono studirati ili raditi, kada bi kredit ozbiljno opteretio porodični budžet ili kada se odluka zasniva samo na strahu od daljeg rasta cena.

Dete može izabrati studije u drugom gradu ili inostranstvu, promeniti mesto rada ili imati drugačije stambene potrebe. Stan se može prodati, ali nova kupovina donosi dodatne troškove, procedure i neizvesnost oko prodajne cene.

Ako porodica ne može da otplaćuje kredit bez prihoda od kirije, odluka zavisi od pretpostavke da će stan stalno biti izdat i da neće biti većih popravki.

Stan na ime roditelja ili deteta nije ista odluka

Ako roditelji kupe stan na svoje ime, oni zadržavaju kontrolu, ali dete ne postaje vlasnik. Ukoliko roditelj već poseduje stan, nova kupovina za njega nema tretman prvog stana, a kasniji prenos na dete predstavlja poseban pravni posao.

Kada punoletno dete kupuje stan na svoje ime, može ostvariti olakšice za prvi stan ako ispunjava zakonske uslove. Prema vodiču Poreske uprave, kupac mora biti punoletni državljanin Srbije sa prebivalištem u zemlji i od 1. jula 2006. do overe ugovora ne sme imati stan u svojini, susvojini ili zajedničkoj svojini u Srbiji.

Olakšica je ograničena na 40 kvadrata za kupca, uz mogućih 15 kvadrata za svakog člana njegovog domaćinstva koji ispunjava uslove. Ako je za dete već iskorišćeno tih 15 kvadrata prilikom ranije porodične kupovine, ono to pravo ne može koristiti ponovo. Ova posledica detaljnije je objašnjena u vodiču o troškovima kupovine stana.

Podstanari ostavili dug od 70.000 dinara Foto: Shutterstock

Maloletno dete može biti vlasnik, ali kupovina stana za dete na njegovo ime ograničava kasniju slobodu roditelja. Prema članu 193. Porodičnog zakona, roditelji mogu raspolagati nepokretnom imovinom deteta samo uz prethodnu ili naknadnu saglasnost organa starateljstva.

Koliko stan stvarno donosi dok dete ne odraste

Računica za kupovinu stana za dete mora da koristi neto, a ne oglašenu kiriju. Od očekivanog prihoda treba odbiti porez, periode bez zakupca, opremanje, popravke, održavanje, osiguranje i porez na imovinu.

Pre odluke treba izračunati ukupnu cenu kupovine, iznos sopstvenog novca, mesečnu obavezu po kreditu, realan godišnji prihod od izdavanja i broj godina do useljenja deteta.