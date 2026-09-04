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Svaki akvarista zna da je redovna zamena vode važna za zdravlje ribica. Ali ono što mnogi smatraju otpadom zapravo može biti veoma korisno za baštenske i sobne biljke.

Voda iz akvarijuma može sadržati nitrate, fosfor, kalijum i druga hranljiva jedinjenja koja nastaju razgradnjom ribljeg otpada i ostataka hrane. Zato sledeći put kada menjate vodu u akvarijumu, nemojte je automatski prosuti u odvod, možete je iskoristiti za zalivanje biljaka.

Zašto biljke vole vodu iz akvarijuma?

Tokom vremena u akvarijumu se razvija složen ekosistem. Korisne bakterije i filteri pomažu u razgradnji otpada, a deo hranljivih materija ostaje u vodi. Kada se takva voda koristi za zalivanje, biljke mogu dobiti dodatne količine azota i drugih minerala.

Azot i nitrati posebno su važni za rast biljaka i razvoj zdravih, zelenih listova. Fosfor učestvuje u razvoju korena, dok kalijum ima važnu ulogu u opštoj otpornosti i vitalnosti biljke.

U akvarijumskoj vodi mogu se nalaziti i određene količine minerala poput gvožđa, magnezijuma i kalcijuma, u zavisnosti od hrane, podloge i drugih materijala koji se koriste u akvarijumu.

Još jedna prednost je temperatura vode. Ako je akvarijum u prostoriji, voda je već približno sobne temperature, pa nema nagle promene temperature prilikom zalivanja.

Koje biljke posebno vole akvarijumsku vodu?

Ovakva voda može biti korisna za veliki broj biljaka, kako u domu, tako i na balkonu ili u bašti. Posebno je možete koristiti za biljke kojima prija umereno prihranjivanje.

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Sobne zelene biljke, poput monstere, fikusa, dracene i paprati, mogu imati koristi od dodatnih hranljivih materija. Isto važi i za neke cvetajuće vrste, ali akvarijumska voda ipak ne predstavlja zamenu za kompletnu prihranu koja je potrebna zahtevnijim biljkama.

Ako gajite začinsko bilje ili povrće u saksijama, poput bosiljka, nane, paprike ili čeri paradajza, voda iz zdravog slatkovodnog akvarijuma može se takođe iskoristiti za zalivanje.

Kako pravilno koristiti vodu iz akvarijuma?

Korišćenje je veoma jednostavno. Kada dođe vreme za redovnu zamenu vode, staru vodu jednostavno sakupite u čistu kantu ili posudu i njome zalijte biljke.

Nema potrebe da je posebno pripremate, ali je važno da koristite vodu iz zdravog akvarijuma koji nije tretiran određenim lekovima ili agresivnim hemikalijama.

Akvarijumsku vodu možete koristiti povremeno kao blagu prirodnu prihranu, ali ne treba računati na nju kao na jedini izvor hranljivih materija za biljke. Potrebe biljaka se razlikuju, pa je kod zahtevnijih vrsta i dalje potrebna odgovarajuća prihrana.

Kada nikako ne treba koristiti ovu vodu?

Postoje situacije kada je bolje da voda iz akvarijuma završi u odvodu, a ne u saksiji. Ako ste u akvarijum nedavno dodavali lekove za ribice, nemojte tu vodu koristiti za biljke. Isto važi i za vodu koja je tretirana određenim algicidima ili drugim hemikalijama.

Foto: Kurir/T.S.

Posebno treba izbegavati vodu iz morskih akvarijuma. Zbog povećane količine soli može biti štetna za većinu sobnih i baštenskih biljaka. Takođe, ako je akvarijum ozbiljno zagađen ili je u njemu bilo problema sa bolešću riba, bolje je ne koristiti tu vodu za zalivanje.

Mali trik koji može biti koristan za biljke

Sledeći put kada budete menjali vodu u akvarijumu, nemojte odmah posegnuti za odvodom. Ako je reč o zdravom slatkovodnom akvarijumu bez dodatih lekova i agresivnih hemikalija, deo stare vode možete iskoristiti za zalivanje.