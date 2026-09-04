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Dok u većem delu sveta izgradnja višespratnica traje godinama, jedna kineska kompanija uspela je da podigne zgradu od 26 spratova za svega pet dana. Neboder sa više od 200 stanova niknuo je gotovo neverovatnom brzinom zahvaljujući tehnologiji koja potpuno menja način na koji se danas grade zgrade.

Reč je o stambenom kompleksu Jingdu Holon, koji je izgrađen u kineskom okrugu Sjangjin. Zgradu je podigla kompanija Broad Group Holon, poznata po ultrabrzoj modularnoj gradnji.

Radovi su trajali od 7. do 11. januara 2024. godine, a za to vreme montiran je čitav toranj površine oko 14.000 kvadratnih metara sa ukupno 208 stanova.

U čemu je tajna?

Tajna neverovatne brzine krije se u načinu gradnje.

Umesto klasičnog zidanja, betoniranja i višemesečnih završnih radova, čitavi stanovi unapred su napravljeni u fabrici kao gotovi modularni blokovi od nerđajućeg čelika.

Svaki modul dug je 12 metara, visok tri metra i širok 2,4 metra, a iz fabrike izlazi gotovo potpuno završen. U njemu su već postavljene električne instalacije, cevi za klimatizaciju i veliki deo unutrašnjeg uređenja.

Kada moduli stignu na gradilište, radnici ih uz pomoć dizalica jednostavno slažu jedne na druge poput ogromnih lego-kocki.

Na projektu u Sjangjinu učestvovalo je skoro 100 radnika, čiji je zadatak bio da povežu konstrukciju, struju i vodovodne sisteme između modula.

1/7 Vidi galeriju Kako je izgledalo zidanje solitera Foto: Youtube/BROAD U.S.A.

Nakon završetka montaže, dovoljno je bilo priključiti vodu i električnu energiju da bi zgrada postala funkcionalna.

Kompanija dodatno oprema stanove nameštajem, pa stanari praktično mogu odmah da se usele bez dodatnih radova ili renoviranja.

Svaki sprat sadrži osam stanova od po 68 kvadratnih metara, a u zgradi se nalaze i četiri lifta.

Stanovi će biti namenjeni stručnjacima koji dolaze u grad kroz poseban program za privlačenje talenata, a prve dve godine neće morati da plaćaju kiriju.

Nije prvi put

Ovo nije prvi put da je Broad Group izazvao pažnju sveta.

Kompanija je još 2021. godine uspela da izgradi zgradu od 11 spratova u kineskom gradu Čangša za samo 28 sati i 45 minuta.

Taj projekat tada je postao globalna senzacija i pokazao koliko modularna gradnja može da ubrza čitav proces izgradnje.

Stručnjak za modularnu gradnju Toni Frost iz Novog Zelanda prošle godine posetio je jednu od tih zgrada i rekao da je bio iznenađen kvalitetom konstrukcije.

Prema njegovim rečima, unutrašnjost deluje čvrsto i stabilno gotovo kao klasična betonska zgrada, dok su tehnologija i sistemi unutar objekta veoma moderni.

Posebno ga je impresionirao sistem za filtriranje vode koji omogućava da voda iz slavine bude potpuno bezbedna za piće.

Foto: Youtube/BROAD U.S.A.

Kompanija tvrdi da upotreba nerđajućeg čelika donosi još jednu veliku prednost otpornost na zemljotrese.

Generalni direktor Broad Group Holon Li Šun izjavio je da čelična konstrukcija bolje apsorbuje seizmičke talase od betona i ima manji rizik od pucanja ili urušavanja tokom potresa.

Broad Group ide čak toliko daleko da tvrdi kako bi njihove zgrade mogle da traju više od hiljadu godina.

Iako je takvu procenu danas nemoguće potpuno proveriti, poznato je da je nerđajući čelik znatno otporniji na koroziju i habanje od klasičnog armiranog betona, koji u mnogim slučajevima počinje ozbiljno da propada već nakon nekoliko decenija.

Stanovi nisu zamišljeni kao hladne metalne kutije.

Spoljni zidovi i posebni prozori napravljeni su tako da smanjuju buku i čuvaju temperaturu u stanovima. Kompanija tvrdi da sistem izolacije može da smanji troškove klimatizacije čak do 90 procenata, što je posebno važno tokom ekstremno toplih kineskih leta.

Globalno tržište modularne gradnje danas vredi oko 95 milijardi dolara godišnje, a kineski projekti poput ovog pokazuju koliko bi budućnost građevinske industrije mogla da izgleda drugačije od svega na šta smo navikli.

Dok klasična gradnja često traje godinama, Kina već sada pokazuje da je moguće podići čitav neboder za manje od jedne radne nedelje.