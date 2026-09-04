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Vlada Republike Srpske donela je odluku o isplati jednokratne novčane pomoći za sve učenike osnovnih i srednjih škola, kao i redovne studente univerziteta u Republici Srpskoj.

Prema odluci Vlade, osnovcima će biti isplaćeno po 100 (50 evra), a srednjoškolcima i studentima po 150 konvertibilnih maraka (odnosno 75 evra).

- Nastavnici će u narednim danima, u saradnji sa roditeljima, pripremiti potrebnu dokumentaciju, koja će potom biti dostavljena Ministarstvu. Nakon toga odmah krećemo sa isplatom navedenih iznosa za učenike osnovnih i srednjih škola - rekao je ministar prosvete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović.

On je naveo da je reč o više od 80.000 učenika osnovnih škola i oko 35.000 srednjoškolaca, dok će za jednokratnu pomoć učenicima osnovnih i srednjih škola biti izdvojeno oko 13,45 miliona konvertibilnih maraka.

Mastilović: Jednokratna pomoć i za redovne studente

Ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Draga Mastilović rekao je danas u Banjaluci da će jednokratna pomoć od 150 KM biti isplaćena za oko 30.000 redovnih studenata u Republici Srpskoj. Za ovu namenu biće izdvojeno 4,5 miliona KM.

- Kada je reč o načinu dodele pomoći, pripremili smo aplikaciju koja će uskoro biti dostupna. Javnost će o svim detaljima biti blagovremeno obaveštena - rekao je Mastilović na konferenciji za novinare nakon sednice Vlade Republike Srpske.

On je dodao da će studenti morati da dostave potrebnu dokumentaciju, nakon čega će biti provereno da li ispunjavaju uslove i kakav je njihov status.

- Važno je što je Vlada Republike Srpske donela odluku o isplati jednokratne novčane pomoći za sve učenike osnovnih i srednjih škola, kao i redovne studente univerziteta u Republici Srpskoj. Očekujemo da isplata počne veoma brzo - rekao je Mastilović.