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Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Željko Radošević sastao se danas u Novom Sadu sa delegacijom Češke Republike, koju su predvodili zamenica ministra poljoprivrede Češke Jaroslava Špalkova i ambasador Češke u Srbiji Jan Bondi.

Tokom posete Novosadskom sajmu potpisan je Protokol o saradnji između Novosadskog sajma i sajma u Brnu (BVV Trade Fairs Brno), koji predstavlja novi korak u jačanju institucionalne i ekonomske saradnje Srbije i Češke. Protokol su, u prisutvu državnog sekretara Radoševića i zamenice ministra poljoprivrede Češke Špalkove, potpisali generalni direktor Novosadskog sajma Slobodan Cvetković i generalni direktor sajma u Brnu Jan Kubata.

Govoreći o saradnji Srbije i Češke u oblasti poljoprivrede, državni sekretar Radošević je istakao da je ona u konstantnom usponu, a da su neposredni kontakti i susreti na najvišem nivou, kao i brojne zajedničke aktivnosti, postavili čvrste temelje za dalje produbljivanje te saradnje. Kao posebno važne korake u tom procesu izdvojio je posetu ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragana Glamočića sajmu "Agrishow“ u Brnu ove godine, kao i izuzetno uspešnu saradnju ostvarenu tokom 93. Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu, na kojem je Češka Republika bila zemlja-partner, a čijem je svečanom otvaranju prisustvovao ministar Češke Republike Martin Šebestjan.

Foto: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Radošević je ocenio da današnje potpisivanje Protokola o saradnji predstavlja još jednu potvrdu međusobnog poverenja i zajedničke namere da dobri i prijateljski odnosi dve zemlje budu pretočeni u nove investicije, konkretne projekte i nove poslovne prilike.

- Sajmovi su mesta na kojima se povezuju znanje, proizvodnja, savremene tehnologije i tržište. Naš cilj je da poljoprivrednicima i kompanijama iz Srbije i Češke omogućimo lakši put do novih partnerstava i tržišta, da podstaknemo razmenu iskustava i dobrih praksi i zajednički promovišemo inovacije koje vode ka konkurentnijoj, klimatski otpornijoj i održivoj poljoprivredi - poručio je državni sekretar.

Dodao je da su za našu zemlju dragocena iskustva Češke u modernizaciji poljoprivredne proizvodnje, digitalizaciji i primeni savremenih tehnologija, dok Srbija, s druge strane, svojim kvalitetnim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, proizvodnim potencijalima i znanjem ima mnogo toga da ponudi češkim partnerima.

Foto: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Zamenica ministra poljoprivrede Češke Špalkova je naglasila da potpisivanje Protokola predstavlja značajan korak u daljem razvoju češko-srpskih odnosa u oblasti sajamske delatnosti i podrške preduzetništvu, te da je njegov najveći značaj u otvaranju novih prilika za izlagače i jačanju kontakata između stručne i poslovne javnosti dve zemlje. Istovremeno, kako je navela, potpisivanje ovog dokumenta nadovezuje se na dugogodišnju uspešnu saradnju Srbije i Češke u oblasti poljoprivrede i potvrđuje zajednički interes da se ona dalje razvija.

Podršku partnerstvu između Novosadskog sajma i sajma u Brnu dao je i ambasador Češke u Srbiji Bondi, koji je izrazio uverenje da će potpisivanje Protokola rezultirati konkretnim aktivnostima i inicijativama od koristi za obe zemlje. Generalni direktori dva sajma Cvetković i Kubata ocenili su da današnji čin predstavlja prirodan korak u daljem jačanju sveukupnih odnosa Srbije i Češke, te da će saradnja ovih sajamskih institucija biti, pre svega, usmerena na poljoprivredne sajmove, ali i proširena na druge privredne oblasti, uz razmenu znanja i iskustava, kao i zajedničko sagledavanje aktuelnih izazova i promena u sajamskoj industriji.

Foto: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Nakon potpisivanja Protokola o saradnji upriličen je i kratak obilazak Novosadskog sajma.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ostaje posvećeno jačanju saradnje sa partnerima iz Češke, sa ciljem da se postojeći dobri odnosi dodatno unaprede kroz konkretne aktivnosti i projekte od zajedničkog interesa.