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Ministar unutrašnje i spoljne trgovine u Vladi Republike Srbije i komesar za Ekspo 2027 Beograd Jagoda Lazarević, direktor kompanije „EXPO 2027“ d.o.o. Beograd Danilo Jerinić i komesarka sekcije Republike Slovenije za Ekspo 2027 Beograd Saša Lavrič potpisali su danas u Ekspo 2027 Plejgraundu Ugovor o učešću Republike Slovenije na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd.

Potpisivanju ugovora prisustvovao je i potpredsednik Vlade Republike Slovenije i ministar privrede, rada i sporta dr Anže Logar.

Slovenija je među prvim zemljama iz regiona Zapadnog Balkana, koje su potpisale Ugovor o učešću, što predstavlja posebno zadovoljstvo i još jednu potvrdu značaja koji će Ekspo 2027 imati za čitav region. Njeno učešće otvara dodatni prostor za jačanje postojećih veza, povezivanje privreda i kompanija i razvoj novih partnerstava i zajedničkih projekata.

Lazarević je istakla da je Slovenija jedan od najvažnijih ekonomskih partnera Srbije u ovom delu Evrope i da će učešće na Ekspu 2027 biti još jedna prilika za produbljivanje odnosa dve zemlje.

Foto: Dragan Kujundžić

„Slovenija je za nas izuzetno važan ekonomski partner i verujem da će Ekspo dodatno doprineti jačanju naših odnosa. Povezuju nas geografska blizina, snažna trgovinska razmena i investicije u oba smera, kao i važne transportne veze. Slovenija se na prethodnim međunarodnim izložbama predstavljala izuzetnim paviljonima i veoma uspešnim brendiranjem zemlje, zbog čega sam uverena da će i u Beogradu imati zapažen nastup i na najbolji način predstaviti sve ono po čemu je prepoznatljiva“, izjavila je Lazarević.

Direktor kompanije „EXPO 2027“ d.o.o. Beograd Danilo Jerinić poručio je da Ekspo 2027 predstavlja najveću privrednu platformu u regionu u narednoj godini i priliku za povezivanje kompanija, pokretanje novih projekata i stvaranje novih poslovnih mogućnosti.

„Veliko nam je zadovoljstvo što danas i zvanično potvrđujemo učešće Slovenije. Ekspo ne posmatramo kao projekat koji će trajati samo 93 dana, već kao platformu koja treba da ostavi dugoročne rezultate za Srbiju i čitav region. Očekujemo da će upravo kroz Ekspo doći do još većeg povezivanja naših kompanija, novih partnerstava, projekata i poslova. Jedan od dobrih primera takve regionalne saradnje već imamo - pre nekoliko dana za logističkog partnera Ekspa izabrana je kompanija „Intereuropa“, koja dolazi iz Slovenije“, rekao je Jerinić.

On je dodao da o bliskosti dve zemlje govori i interesovanje građana Slovenije za volonterski program Ekspa 2027.

„Posebno nas raduje što se za naš volonterski program prijavio i veliki broj ljudi iz Slovenije. To je još jedan pokazatelj povezanosti naših zemalja i uveren sam da će Slovenija svojim učešćem ostaviti snažan trag na izložbi. Verujem da će pronaći autentičan odgovor na našu temu „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“ i biti važan deo programa koji pripremamo za milione posetilaca koje očekujemo u Beogradu“, zaključio je Jerinić.

Komesarka sekcije Republike Slovenije za Ekspo 2027 Beograd Saša Lavrič istakla je da je organizacija specijalizovane izložbe u Beogradu pokazatelj velikih ambicija Srbije, koje mogu imati značaj i za čitav region.

„Zaista sam počastvovana što ću biti komesarka sekcije Slovenije na ovoj izložbi. Ekspo 2027 je veliki i ambiciozan projekat, ne samo za Srbiju već i za ovaj deo Evrope, i verujem da takve ambicije mogu da podstaknu i druge. Potrudićemo se da Sloveniju predstavimo u najboljem izdanju i pokažemo je kao zemlju znanja, ambicija, sporta i muzike, u kojoj postoje mogućnosti za sve ljude koji u njoj žive i rade. Zahvalna sam celom timu Ekspa na podršci koju nam je pružio tokom priprema za učešće“, rekla je Lavrič.

Foto: Dragan Kujundžić

Nakon potpisivanja ugovora, delegacije Srbije i Slovenije obišle su gradilište Ekspa 2027, gde su se upoznale sa napretkom radova i pripremama za održavanje specijalizovane izložbe. Obilasku je prisustvovao i predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine i tokom 93 dana okupiće zemlje, međunarodne organizacije, kompanije i posetioce iz celog sveta kroz programe posvećene sportu, muzici, inovacijama i kulturnoj razmeni.