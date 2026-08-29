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Negotin je danas bio domaćin Ekspo karavana – Paviljona igre, koji je na Trgu Stevana Mokranjca okupio građane svih generacija i kroz muziku, igru, sport i tradiciju predstavio specijalizovanu izložbu Ekspo 2027 Beograd i prilike koje ona donosi celoj Srbiji.

Posebno mesto u programu pripalo je muzici, jednom od centralnih motiva teme Ekspa 2027 "Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve". U godini u kojoj se obeležava 170 godina od rođenja Stevana Stojanovića Mokranjca, kao i jubilarni 60. festival "Mokranjčevi dani", program Ekspo karavana predstavio je bogatu muzičku i kulturnu tradiciju negotinskog kraja.

Direktor Sektora opštih poslova kompanije "Ekspo 2027" d.o.o. Beograd Jovan Velkovski istakao je da domaćin specijalizovane izložbe Ekspo 2027 nije samo Beograd, već cela Srbija i svi njeni građani.

Govoreći o programu "Upoznaj Srbiju", naveo je da je njegov cilj da posetioci, pored same izložbe, upoznaju i druge delove Srbije, dok će svaka lokalna zajednica imati priliku da kroz paviljon "Srpska kuća" predstavi svoju tradiciju, gastronomiju, istoriju, prirodne i privredne potencijale, turizam i sve ono po čemu je prepoznatljiva i jedinstvena. On je dodao da će, u okviru "Srpske kuće" na samom Ekspu, biti obezbeđen prostor u kojem će lokalne zajednice moći da predstave svoje gradove i sve njihove potencijale. Kako je istakao, upravo je to jedan od razloga zbog kojih Ekspo karavan obilazi Srbiju, kako bi svaka lokalna zajednica dobila priliku da predstavi svoje posebnosti i potencijale i pokaže da je cela Srbija deo Ekspa 2027.

- Ono što nas čini posebno ponosnim je i činjenica da iza Ekspa ostaje 100% nasleđe, što znači da će sve ono što se bude videlo na Ekspu, posebno u Zoni E, kasnije dobiti svoju novu primenu u vidu škola, vrtića i fiskulturnih sala - poručio je Velkovski.

1/8 Vidi galeriju Ekspo karavan u Negotinu Foto: Ekspo 2027/Dragan Kujundžić

On je podsetio i da će važan deo programa biti i Plejmejkeri Ekspa 2027, kako su volonteri ljudi koji će dočekivati svet u Srbiji i biti jedno od lica naše zemlje pred milijardama posetilaca. Veliko interesovanje za ovaj program potvrđuje i podatak da se do sada za volonterski program prijavilo više od 11.000 kandidata iz celog sveta.

Predsednik Opštine Negotin Vladimir Veličković istakao je da je dolazak Ekspo karavana prilika da Negotin predstavi svoje kulturno nasleđe, tradiciju i potencijale gostima koji će naredne godine doći u Srbiju.

- Negotin predstavlja svetionik našeg kulturnog nasleđa, a benefite samog Ekspa ćemo tek osetiti. Ekspo 2027 Negotinu otvara prostor da pokaže svoju kulturnu tradiciju, vinogradske i turističke potencijale - ističe Veličković.

Bogat program Ekspo karavana u Negotinu pokazao je raznovrsnost kulturnog i muzičkog nasleđa ovog kraja. Kroz Mokranjčeve kompozicije, vlašku i srpsku izvornu i duhovnu muziku i tradicionalne igre predstavili su se Crkveni hor Hrama "Svete Trojice", KUD "Stevan Mokranjac" i etno grupa "Marinika". Poseban deo programa pripao je najmlađim Negotincima – deci iz Predškolske ustanove "Pčelica", dečijem ansamblu KUD-a "Stevan Mokranjac", najmlađoj grupi Baletskog studija "Rukovet", kao i učenicima Muzičke škole "Stevan Mokranjac".

Na gradskom centralnom platou organizovane su i sportske radionice i treninzi na otvorenom, tokom kojih su posetioci mogli da se upoznaju sa različitim sportovima i oprobaju u osnovnim vežbama i elementima treninga uz lokalne sportske klubove. Za najmlađe je organizovana i folklorna radionica – javni čas folklora, na kojem su kroz igru i ples mogli da se upoznaju sa tradicionalnim igrama negotinskog kraja.

Značajnu podršku realizaciji Ekspo karavana širom Srbije pružaju Telekom Srbija i Banka Poštanska štedionica, platinum sponzori specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd. U okviru posete Negotinu, Telekom Srbija je kroz posebno osmišljene sadržaje i aktivacije posetiocima približio deo iskustva koje ih očekuje tokom specijalizovane izložbe naredne godine.

Ekspo 2027 Beograd biće održan od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, tokom 93 dana, pod temom "Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve". Učešće je do sada potvrdilo više od 140 međunarodnih učesnika, a očekuje se oko četiri miliona domaćih i stranih posetilaca.