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Visoka i redovna plata jeste važan uslov za dobijanje kredita, ali sama po sebi ne garantuje da će banka odobriti zahtev. Čak i građanin sa natprosečnim primanjima može dobiti negativan odgovor ako njegova ukupna kreditna sposobnost ili drugi kriterijumi banke ne ispunjavaju uslove za konkretan kredit.

Kada odlučuje da li će odobriti kredit, banka ne gleda samo koliko novca svakog meseca leže na račun. Posmatra se postojeća zaduženost, podaci iz Kreditnog biroa, redovnost izmirivanja obaveza, vrsta i stabilnost prihoda, kao i drugi elementi koje banka koristi u sopstvenoj proceni rizika.

Zbog toga se može dogoditi da osoba sa veoma dobrom platom dobije odbijenicu, dok klijent sa manjim primanjima dobije kredit. Konačna odluka zavisi od ukupne finansijske slike klijenta i pravila konkretne banke.

Kreditni biro može biti važan faktor

Jedna od prvih stvari koje banka proverava jeste kreditna istorija.

Kreditni biro Udruženja banaka Srbije sadrži podatke o kreditima, kreditnim karticama, dozvoljenim prekoračenjima po tekućim računima, jemstvima i drugim obavezama koje banke i drugi članovi sistema dostavljaju Kreditnom birou.

Posebno se evidentira da li klijent svoje obaveze izmiruje na vreme.

Banke, lizing kompanije i drugi pružaoci usluga preuzimaju izveštaj za podnosioca zahteva za kredit, lizing ili drugu uslugu. Na osnovu izveštaja dobijenog od Kreditnog biroa, kao i drugih podataka i dokumenata, pružalac usluge procenjuje kreditnu i platežnu sposobnost fizičkog lica.

Imate visoke prihode, ali i velike limite?

Jedna od stvari koju građani često previde jeste da banka prilikom procene kreditne sposobnosti uzima u obzir i postojeće finansijske obaveze.

To može uključivati rate drugih kredita, obaveze po kreditnim karticama i dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu.

Zato osoba koja kaže da "nema nijedan kredit" ipak može imati značajno finansijsko opterećenje ako koristi kreditne kartice ili ima odobren veliki dozvoljeni minus.

Način na koji će banka obračunati mesečno opterećenje zavisi od njenih pravila i konkretne situacije klijenta. Nije moguće primeniti jedno univerzalno pravilo na sve banke i sve proizvode.

Zato pre podnošenja zahteva ima smisla proveriti koje limite imate i da li vam je zaista potreban veliki dozvoljeni minus ili više kreditnih kartica.

Visoka plata ne znači automatski visoku kreditnu sposobnost

Banka ne posmatra samo iznos zarade već i odnos prihoda i postojećih obaveza.

Na primer, osoba koja zarađuje 150.000 dinara mesečno može imati nekoliko postojećih rata, kreditnu karticu i dozvoljeni minus. Druga osoba može zarađivati manje, ali imati znatno manje obaveza.

Zbog toga se ne može unapred reći da će neko dobiti kredit samo zato što ima određenu platu.

Kod svakog zahteva banka procenjuje koliko prostora ostaje za novu mesečnu obavezu i da li je postojeći nivo zaduženosti prihvatljiv.

Banka procenjuje i stabilnost prihoda

Ako su prihodi neredovni, promenljivi ili zavise od različitih izvora, banka može imati drugačiji pristup nego kada klijent svakog meseca prima stabilnu zaradu.

To ne znači da će zahtev automatski biti odbijen, već da banka mora da proceni koliko su prihodi pouzdani i u kojoj meri mogu da podrže buduću otplatu kredita.

Kod pojedinih vrsta prihoda mogu biti potrebni dodatni dokazi ili dokumentacija. Zbog toga je važno razlikovati visinu prihoda od stabilnosti i dokazivosti prihoda.

Banke same određuju kriterijume

Jedna od najvažnijih stvari koju treba znati jeste da ne postoji jedan univerzalni kriterijum koji garantuje odobrenje kredita u svim bankama.

Banke same utvrđuju kriterijume za odobravanje kredita i procenjuju kreditnu sposobnost klijenta.

Zato se može dogoditi da jedna banka odbije zahtev, dok druga, uz drugačiju procenu ili drugačiji proizvod, ponudi kredit pod određenim uslovima.

To ne znači da treba podnositi veliki broj zahteva nasumično. Pre toga je korisnije proveriti sopstvenu finansijsku situaciju i uslove konkretne banke.

Šta možete da proverite pre nego što zatražite kredit?

Pre podnošenja zahteva korisno je napraviti malu finansijsku proveru.

Prvo, proverite Kreditni biro. Tako možete videti koje obaveze su evidentirane na vaše ime i da li postoje podaci o docnji.

Drugo, proverite postojeće limite. Ako imate kreditne kartice ili dozvoljeni minus koje praktično ne koristite, raspitajte se kod banke da li ih možete smanjiti ili zatvoriti i kako bi to uticalo na vašu kreditnu sposobnost.

Treće, saberite sve mesečne rate. Nije dovoljno gledati samo poslednju platu, važno je znati koliko novca već odlazi na postojeća zaduženja.

Četvrto, pripremite dokumentaciju o prihodima i zaposlenju. Banka može tražiti podatke potrebne za procenu vaše kreditne sposobnosti.

Najvažnije je šta banka vidi kao celinu

Visoka plata svakako povećava mogućnost da kredit bude odobren, ali ona nije jedini faktor.

Banka želi da proceni koliko je klijent sposoban da uredno vraća novu obavezu, pa se zato gledaju prihodi, postojeća zaduženost, kreditna istorija, vrsta i stabilnost prihoda i drugi kriterijumi.

Zbog toga odbijanje kredita uprkos dobroj plati ne mora da znači da građanin "nema dovoljno novca". Moguće je da je problem u postojećim obavezama, kreditnoj istoriji, uslovima konkretnog proizvoda ili proceni banke.

Najbolja priprema pre odlaska u banku zato nije samo provera plate, već kompletne finansijske slike.

A upravo nekoliko naizgled nevažnih detalja, stara obaveza, postojeći limiti, rata drugog kredita ili podaci u Kreditnom birou, može napraviti razliku između odobrenog i odbijenog zahteva.