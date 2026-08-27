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Rašo Skenderović iz Novog Pazara pre šest godina je prvi put kod prijatelja u Skoplju video kako izgleda stablo crnog godžija, a danas na svom imanju ima zasad od 530 sadnica ovog bobičastog voća.

Ovaj šesdesetogodišnji vojni penzioner koji se, uz podršku supruge, sina i snaje, uputio u preduzetničke vode, priča za Kurir Biznis kako je sve počelo.

- Prvi put sam čuo za crni godži 2020. godine kada sam kod prijatelja u Skoplju video desetak sadnica. Čitao sam malo o tome, video sam da je to zdravo voće i shvatio da može da se gaji kod nas i da može da se zaradi ot toga. Onda sam 2021. godine napravio plastenik na 800 kvadratnih emtara i zasadio 530 sadnica crnog godžija koje sam kupio u Nišu od jednog proizvođača - kaže Rašo.

Rašo Skenderović na Sajmu etno hrane i pića u Beogradu. Foto: Privatna arhiva

Uposlena cela porodica

Naš sagovornik ne krije da se od prvog dana u posao sadnje, gajenja i proizvodnje godžija maksimalno uključila cela porodica.

- Crni godži je zahtevna biljka, teba dosta truda oko nje. Ona traži redovno zalivanje i da ima dovoljno vlage, ali ako ima previše vode onda se suši. Osetljiva je na plamenjaču i zato je treba zalivati noću. Da bismo zaštitili zasad od plamenjače prskamo ga mlekom i sodom bikarobinom jer ne koristimo hemijske preparate. Đubrimo sadnice ovčijim, kokšijim i golubijim đubrivom koje uzimamo od naših novopazarskih golubara, a pravimo i sami đubrivo od kopriva - objašnjava Rašo Skenderović.

U zasadu, na imanju u mestu Hotkovo u blizini Novog Pazara, Rašova porodica provodi minimalno tri do četiri sata, a u sezoni berbe i po ceo dan.

- Pošto je preko dana visoka temepratura u zasad idemo u pet ujutu i radimo do 10 sati, a uveče od šest do devet sati. Glavni posao u zasadu je od marta do septembra, a tokom zime se zasad samo jednom nađubri. Radimo i preventivno prskanje - ističe naš sagovornik i dodaje da tokom berbe angažuju u jednog pomoćnog radnika.

1/7 Vidi galeriju Rašo Skenderović je pre šest godina prvi put video crni godži u Skoplju, a danas od ovog neobičnog voća živi cela porodica. Foto: Privatna arhiva

Sa godinama raste i rod

Prema njegovim rečima crni godži rađa već prve godine, ali je rod vrlo mali, ali kako godine prolaze prinos je sve veći.

- Prve godine je rodilo do 100 grama po sadnici, a narednih godina je rađalo po kilogram više, da bi ove godine, pete godine od sadnje, zasad dao najveći rod. Dosad smo ubrali oko 200 kilograma, a pošto plodovi dozrevaju u različitom periodu od jula do septembra, mislim da će biti još 200 kilograma - kaže Rašo Skenderović.

CENOVNIK PROIZVODA "CRNI GODŽI": Sveže godži bobice, 360 ml - 2.400 dinara

Mleveni crni godži sa medom, 210 ml - 2.400 dinara

Smrznuti crni godži, 360 ml - 2.400 dinara

Liofilizovani (sušeni) crni godži, 300 ml - 2.400 dinara

Čaj od lista godžija, 100 gr - 1.000 dinara

Sušenje i prerada bobica

Kako sveže bobice crnog godžija ne mogu dugo da stoje, a smrznute se odlede dok stignu do kupaca, Skenderovići su odlučili da ih prerađuju kako bi ih učinili dostupnim kupcima iz regiona i inostranstva.

- Prodajemo i sveže bobice lokalnim kupcima, ali ih uglavnom prerađujemo. Zbog ljudi koji iz Crne Gore, Severne Makedonije traže te bobice kupili smo mašinu liofilizator kojom ih sušimo i kao tekve šaljemo poštom bez problema kupcima iz regiona i Evrope. Imamo i mleveni godži sa medom, smrznuti godži, kao i čaj od lista godžija. U početku smo imali krelamu u medijima, a u poslednje vreme kupci nams tižu preko preporuke od zadovoljnih mušterija. Imamo i sajt i profil na Instagramu - ističe Rašo kome nije teško da veće porudžbine od više kilograma i lično odveze kupcima u Severnu Makedoniju.

1/6 Vidi galeriju Rašo Skenderović je pre šest godina prvi put video crni godži u Skoplju, a danas od ovog neobičnog voća živi cela porodica. Foto: Privatna arhiva

Priznaje i da od uzgoja crnog godžija može lepo da se živi.