Narodna banka Srbije objavila srednji kurs dinara za evro za 27. avgust 2026. godine.
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Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3865, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar je prema evruu nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,1 odsto.
Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,1 odsto i iznosi 100,7004.
Kurs dinara prema dolaru jači je za 2,2 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je jači za 0,2 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,8 odsto.
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