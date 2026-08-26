Slušaj vest

Srbija ulazi u period intenzivne finansijske podrške stanovništvu kroz sveobuhvatan paket mera procenjen na 600 miliona evra. Građane do kraja godine očekuje niz jednokratnih isplata, trajna sistemska rešenja, ali i konkretna povećanja plata i penzija.

Prve isplate kreću u septembru

Septembar je mesec kada kreću masovne jednokratne uplate namenjene najugroženijima, ali i svim punoletnim građanima.

Pomoć za penzionere (od 14. septembra)

Nakon isplate redovnih penzija (2, 5. i 10. septembra), glavna jednokratna pomoć za najstarije sugrađane kreće 14. septembra. Iznosi su podeljeni u tri kategorije u zavisnosti od visine redovne penzije: 35.000, 27.500 i 20.000 dinara. Kombinovanjem različitih osnova, pojedini poljoprivredni penzioneri mogu ukupno primiti i više od 50.000 dinara.

Borci i socijalno ugroženi (14. septembar)

Istog dana, 14. septembra, država će isplatiti jednokratnu pomoć od 25.000 dinara korisnicima novčane socijalne pomoći (NSP), primaocima dečijeg dodatka i primaocima boračkog dodatka. Borci će, uz ovaj osnovni iznos, dobiti i specijalnu dodatnu pomoć od 10.000 dinara.

Svi punoletni građani - 6.000 dinara (od 22. septembra)

Isplata sredstava iz Akcionarskog fonda u iznosu od 6.000 dinara kreće 22. septembra i trajaće do 25. septembra. Pravo imaju svi punoletni građani sa srpskim državljanstvom, prebivalištem u Srbiji i važećom ličnom kartom.

Ko (ne) mora da se prijavi?

Novac automatski dobijaju penzioneri, primaoci socijalne pomoći i građani već prijavljeni u Akcionarskom fondu.

Važna napomena za primaoce dečijeg dodatka je da svojih 25.000 dinara dobijaju automatski, ali ako žele i pomoć od 6.000 dinara moraju se prijaviti.

Svi ostali punoletni građani prijavu podnose isključivo elektronski, na portalu Uprave za trezor (idp.trezor.gov.rs), a prijave zvanično počinju 7. septembra 2026. godine. Nadležni apeluju da podatke unosite samo na zvaničnom sajtu i ne nasedate na SMS prevare.

Prava naslednika

Preko milion isplata odnosi se na preminula lica. Njihovi zakonski naslednici će automatski, odnosno bez prijave, dobiti uvećane iznose od 12.000 ili 18.000 dinara, u skladu sa ostavinskim postupkom.

Novac direktno iz budžeta mora se podići u roku od godinu dana, dok za novac iz Akcionarskog fonda ne postoji vremensko ograničenje.

Od oktobra trajnih 65.000 dinara za roditelje negovatelje

Kao jedan od najznačajnijih segmenata ovogodišnjeg paketa mera izdvaja se zakon koji stupa na snagu 1. oktobra 2026. godine. Roditelji koji celodnevno brinu o deci sa invaliditetom ili deci oboleloj od teških hroničnih bolesti konačno dobijaju zvaničan zakonski status "roditelja negovatelja".

Ovo sistemsko rešenje donosi tri izuzetna, trajna benefita:

Redovna mesečna naknada od 65.000 dinara.

Država će ovim roditeljima uplaćivati doprinose za obavezno penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Status roditelja negovatelja ne isključuje druga davanja. Porodice će moći paralelno da primaju dodatak za tuđu negu i pomoć i osnovnu socijalnu pomoć (ukoliko ispunjavaju uslove). Odluka o platama i penzijama: Boljitak brže nego što se mislilo

Pored jednokratnih davanja, ministar finansija Siniša Mali najavio je na sednici Skupštine Srbije trajno povećanje plata i penzija. Novi, uvećani iznosi na računima građana naći će se već od decembra ili januara naredne godine.

Ministar je podsetio i na ključno povećanje minimalne zarade, koja će od 1. januara naredne godine iznositi 600 evra (70.470 dinara), što predstavlja rast od 9,2 odsto u odnosu na dosadašnjih 550 evra. Poređenja radi, ministar je istakao da je minimalna zarada 2011. godine iznosila svega 15.700 dinara.

Kako bi se olakšalo poslodavcima, država preuzima najveći deo tereta ovog povećanja na sebe, podižući i neoporezivi deo dohotka za istih 9,2 odsto. Mali je naglasio da Srbija zadržava stabilno tržište rada uz stopu nezaposlenosti od 8,9 odsto, ispunjavajući obećanja iz programa "Srbija, skok u budućnost 2027", sa ciljem da do kraja naredne godine minimalac dostigne 650 evra.