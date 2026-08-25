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• Toyota Corolla proslavlja 60. rođendan kao najprodavanji automobil na svetu, s više od 57 miliona prodatih primeraka širom planete

• Značajan jubilej obeležava se lansiranjem ograničene serije modela pod nazivom “60 Anniversary”. Jubilarna Corolla nudi se u verzijama Hatchback, Touring Sports i Sedan, koje će biti prepoznatljive po jedinstvenim stilskim elementima, unapređenim paketima opreme i oznakama koje podsećaju na istoriju ovog modela • Corolla je dugo najznačajniji Toyotin model u Evropi i najprodavaniji automobil na našem kontinentu, a proizvodi se u Velikoj Britaniji i Turskoj

Toyota Corolla ove godine s ponosom slavi 60. rođendan, i to ne samo zbog činjenice da je reč o najprodavanijem automobilu na svetu. Do danas je, naime, širom sveta prodato više od 57 miliona vozila koja nose to ime. Kako bi obeležila zlatnu godišnjicu Corolle, Toyota lansira specijalna izdanja svojih evropskih modela u verzijama Hatcback, Touring Sport i Sedan, naglašavajući ekskluzivne stilske karakteristike, poboljšane specifikacije i istorijske detalje. Kontinuiran uspeh Corolle zasnovan je na principima koje je Toyota primenila tokom stvaranja originalnog modela još 1966. godine. Tadašnja vizija bila je napraviti visokokvalitetan, svestran automobil po pristupačnoj ceni, koji nudi dodatne vrednosti. Danas, 12 generacija kasnije, Corolla ostaje verna tim kvalitetima, stalno se prilagođavajući tokom godina kako bi zadovoljila izmenjene potrebe i prioritete kupaca i zadržala svoje mesto na samom vrhu tržišta. Danas je Corolla globalni model, proizvodi se na 12 lokacija širom sveta i prodaje u 150 zemalja i regiona. Evropa je ključno tržište na kome Corolla već decenijama predstavlja jedan od najvažnijih modela u Toyotinoj ponudi. Od svog skromnog dolaska na evropsko tržište 1967. godine, izrasla je u sinonim za vrhunski kvalitet, dugotrajnost i pouzdanost, i redovno se svrstava među najprodavanije modele na Starom kontinentu.

Corolla je, takođe, najznačajniji model u Toyotinom proizvodnom programu u Evropi. Proizvodnja je počela modelom sedme generacije u pogonima Toyota Motor Manufacturing Turska (TMMT) 1994. godine, a potom je proširena na fabriku Toyota Motor Manufacturing UK (TMUK) 1998. godine.

Foto: Promo





Povodom 60. godišnjice Corolle, Toyota predstavlja specijalna izdanja Hatchback, Touring Sports i Sedan, s jedinstvenim dizajnerskim elementima, legendarnim oznakama i obogaćenim paketima opreme.

Verzije Hatchback i Touring Sports posvećene 60. rođendanu od ostalih modela Corolle jasno se izdvajaju ekskluzivnom, novom plavičastom metalik bojom (Boreal Blue), primenjenoj na dvobojnoj karoseriji s kontrastnim krovom i stubovima u boji noćnog neba (Night Sky Black). Poseban status ovih modela naglašen je i novim aluminijumskim naplacima od 17 inča sa 10 paoka, kontrastnim mat detaljima mašinske obrade, kao i hromiranim crnim navrtkama točkova. Sportski stil Corolle odlikuju novi, mat srebrni ukrasi na donjem delu prednjeg branika i bočnim pragovima, kao i tamni ukrasni detalji oko svetla za maglu, uglova na zadnjim vratima i zadnjem braniku. Touring Sports ima i mat srebrni detalj na donjem delu zadnjeg branika. Spolja, fini završni detalji su stilizovane, mat srebrne nalepnice “60th Anniversary” na donjoj ivici zadnjih vrata.

Foto: Promo





U automobilu se nalaze elegantne, mat srebrne zaštitne pločice pragova s oznakom 60. godišnjice, kao i prednje i zadnje patosnice od crnog tekstila sa skladnim mat srebrnim umecima.

Otmena Corolla Sedan ima prepoznatljivu boju (Lunar Sky Blue) i deli većinu posebnih dizajnerskih elemenata sa sestrinskim modelima Hatchback i Touring Sports, uključujući spoljne ukrasne detalje kao što su naplaci od 17 inča, oznaku 60. godišnjice, zaštitne pločice pragova i patosnice. Pored toga, duž donje ivice poklopca prtljažnika nalazi se mat srebrna traka. Kupci imaju dodatne opcije za izbor boja verzija predstavljenih povodom 60. rođendana Corolle: to su premijum platinasto bela s bisernim efektorm (Platinum White Pearl) i pepeljasto siva metalik nijansa (Ash Grey). Corolla koristi Toyotinu hibridnu tehnologiju pete generacije, pružajući karakteristično tihu, prijatnu i veoma efikasnu vožnju. Kupci verzija Hatchback i Touring Sports imaju dve opcije: sistem od 1,8 litara koji nudi 140 KS, a za one koji traže sportske performance na raspolaganju je dvolitarska varijanta s maksimalnih 178 KS. Za Sedan je pored hibridnog pogona od 1,8 litra predviđena i ugradnja benzinskog motora od 1,5 litara.

Foto: Promo





Visok nivo paketa opreme za najnoviju, jubilarnu seriju modela Corolla pruža potpuno digitalno korisničko iskustvo kao standard. Na spisku opreme su prilagodljiva instrument tabla dijagonale 12,3 inča i multimedijalni sistem Toyota Smart Connect+ s ekranom osetljivim na dodir od 10,5 inča. Multimedijalni paket uključuje internet navigaciju, koja pruža najnovije informacije o stanju u saobraćaju, kao i ugrađen sistem za planiranje rute. Kao standardni deo opreme predviđen je sveobuhvatni paket T-Mate, Toyotin sistem aktivne bezbednosti i pomoći u vožnji. Ovaj paket obuhvata funkcije Toyota Safety Sense osmišljene da uoče i reaguju na mnogobrojne opasnosti u vožnji, upozoravajući vozača i pomažući mu da izbegne ili ublaži posledice eventualnog sudara. Te funkcije obuhvataju sistem za sprečavanje sudara s izbegavanjem sudara na raskrsnici (Pre-Collision System & Intersection Collision Avoidance), zatim inteligentni adaptivni tempomat (Intelligent Adaptive Cruise Control), upozorenje u slučaju napuštanja vozne trake (Lane Departure Alert ) i pomoć za održavanje vozila u traci (Lane Trace Assist), kao i pomoć pri upravljanju u opasnim situacijama (Emergency Steering Assist) i pomoć za prepoznavanje saobraćajnih znakova (Road Sign Assist). Nove i poboljšane bezbednosne i multimedijalne funkcije se besprekorno preuzimaju i ažuriraju preko interneta. Specijalne verzije Corolle povodom 60. godišnjice ovog modela uskoro će biti dostupne za poručivanje, a prve isporuke počeće krajem oktobra.