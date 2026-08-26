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Par je iznajmljivao nekretninu od 2020. godine, a imali su dozvolu vlasnika da drže samo jednog kućnog ljubimca, i to mačku.

Kada su stanodavci postali sumnjičavi

Sumnje su počele kada su stanodavci slučajno primili poruku od stanara, u kojoj su spomenuli da će povesti Rokija na posao, prenosi španski portal La Noticias Trabajo.

Na kasnija pitanja, stanari su tvrdili da je Roki njihova mačka. Međutim, nekoliko meseci kasnije, vlasnici su na javnom Fejsbuk profilu para otkrili rođendanski video-snimak povodom prve godine života Rokija, koji je, zapravo, bio pas.

Po isteku ugovora o zakupu 2025. godine, stanari su izjavili da su kuću ostavili "u odličnom stanju". Suprotno njihovim tvrdnjama, stanodavci su prijavili znatna oštećenja: tragove urina, prljavštinu i uporan miris psa, čak i nakon profesionalnog čišćenja tepiha.

Pored toga, ustanovili su oštećenja na zidovima, vratima i drugim elementima u kući. Vlasnici su im tražili odštetu od preko 22.000 novozelandskih dolara (oko 11.251 evro) za popravke i čišćenje. Ipak, sud je smanjio iznos, uzevši u obzir starost pojedinih elemenata u kući, uključujući tepihe, koji su bili stari skoro deset godina.

Šta je odlučio sud

Na kraju, sud je naložio da stanari plate:

1.105 dolara za čišćenje

1.134 dolara za tepihe

188 dolara za popravku mašine za pranje sudova

1.184 dolara za krečenje zidova

Video objavljen na Fejsbuku, u kojem Roki slavi svoj prvi rođendan, srušio je odbranu stanara, potvrdivši da je skriveni kućni ljubimac zaista bio pas.

Propisi o kućnim ljubimcima u iznajmljenim stanovima

Prema pisanju portala La Noticias Trabajo, advokat Alberto Sančez objašnjava: „Potpuno je legalno da stanodavac zabrani kućne ljubimce u stanu”.

Iako španski Zakon o zakupu u urbanim sredinama ne pominje izričito ovu zabranu, Građanski zakonik dozvoljava slobodu ugovaranja između strana. Sančez naglašava da stanodavci imaju pravo da odluče da li će prihvatiti kućne ljubimce ili ne, u kontekstu poteškoća sa kojima se stanari inače suočavaju pri pronalaženju odgovarajućeg smeštaja koji prima životinje.