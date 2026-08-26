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Period od kraja avgusta do početka septembra često donosi pad cena avionskih karata, navodi izveštaj kompanije CheapOair, koji objašnjava kada putnici mogu da pronađu povoljnije letove.

Svetski dan jeftinih letova obeležava se 23. avgusta, ali, prema izveštaju, to nije jedan konkretan datum kada karte naglo pojeftine.

Reč je o periodu između kraja avgusta i početka septembra, kada nakon letnje sezone slabi potražnja, a avio-kompanije spuštaju cene kako bi popunile slobodna mesta, navodi "Njujork post".

Juvraj D ata iz Fejreportala, matične kompanije CheapOair-a, rekao je da putnici ne bi trebalo da čekaju "čarobni" dan kada cene avionskih karata iznenada padnu.

Kada kompanije spuštaju cene avio-karata?

"Kako letnja potražnja slabi, putnici koji upoređuju svoje opcije imaju najbolju priliku da pronađu stvarne uštede", rekao je on.

Prema izveštaju, oni koji rezervišu u tom periodu beleže osetno niže cene i za domaće i za međunarodne letove. Prosečne cene domaćih letova bile su oko 12 odsto niže nego ranije u avgustu, dok su međunarodni letovi bili jeftiniji za oko 17 odsto.

CheapOair navodi da je najbolji trenutak za rezervaciju 30 do 60 dana pre puta, jer se tada najčešće ostvaruju stabilne uštede. Time se osporava rašireno uverenje da se najniže cene mogu dobiti mesecima unapred. U to je, prema anketi kompanije, verovalo 54,7 odsto ispitanika.

Izveštaj odbacuje i druge česte pretpostavke, poput tvrdnje da brisanje kolačića iz internet pregledača može sniziti cenu karata ili da učestalo pretraživanje letova automatski povećava cene.

Stručnjak za putovanja Ana Braun sa platforme Going savetovala je putnicima:

"Uključite obaveštenja za letove, rezervišite pre nego kasnije i pratite povremene padove cena kako biste bili u boljoj poziciji".