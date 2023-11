CRNI PETAK OBORIO I CENE AVIONSKIH KARATA! Iz Beograda do evropskih metropola za 10 EVRA, ali uz OVE USLOVE! Evo o čemu je reč

"Crni petak" uveliko je počeo u mnogim kompanijama, a brzi prstići klijenata koji kupuju onlajn bili su aktivni još u ponoć kad je sniženje cena počelo. I nije samo garderoba i kozmetika na popustu, već su i avio kompanije ponudile imaju odlične ponude. Avionska karta u jednom pravcu od Beograda do Nemačke može se kupiti za 10 evra a povratno putovanje je jeftinije nego do Niša.

Mnoge low kompanije već u ponoć snizile su cene do 25 odsto za većinu letova iz svoje ponude. Ono što je za ljubitelja putovanja važno je da ne moraju da putuju baš ovog vikenda, već samo da kupe kartu za datum koji njima najviše odgovara. Imajući u vidu da su cene oko Nove godine i Božića najviše, popusti nisu previše značajni, ali tokom celog januara, karte po Evropi ovog vikenda mogu se naći za nešto više od 1.000 dinara.

foto: Shutterstock

Karta do Nemačke 10 evra

Prema trenutno aktuelnoj ponudi jedne low cost kompanije, avionska karta od Beograda do Memingena u januaru košta malo više od 1.000 dinara. Memingen je inače mali grad u Bavarskoj, od Minhena udaljen na oko sat i po vremena.

U proseku isto toliko je potrebno je i do zapadnog dela Austrije i jedne od najpoznatijih austrijskih pokrajina Vorarlberg. U ovoj pokrajini inače živi i radi veliki broj Srba i Bosanaca, koji u domovinu putuju vrlo često upravo ovom linijom.

Putovanje po ovoj ceni nije ograničeno samo na jedan dan, već je u ponudi više datuma, ali cena je validna samo tokom ovog vikenda. Ništa skuplje nije ni u povratku, pa za one kojima je ostalo slobodnih dana od odmora ili ne rade tokom praznika u Nemačku mogu i da odu i da se vrate za 20 evra, što je mnogo jeftinije nego do Niša i to autobusom.

Karta do Beča za 15 evra

Glavni i najveći grad Austrije - Beč, jedan je od omiljenih gradova koji turisti rado posećuju tokom praznika. Avionske karte do ovog grada sa low cost kompanijama su takođe na prazničnom popustu, pa se iz Niša već u decembru može putovati za 15 evra. Za ovu cenu moguće je naći i datume u januaru ali i skoro tokom celog meseca februara.

Povratna karta ništa nije skuplja iako se kreće sa evropskog aerodroma. Put iz Beča za Niš je takođe 15 evra pa tako povratno putovanje avionom izađe 30 evra, što je jeftinije nego za pojedine gradove po Srbiji i to autobusom.

foto: Shutterstock

Karta do Milana 20 evra

Milano je jedan od najposećenijih gradova tokom praznika, ali neki podaci pokazuju da posećenost bude na istom nivou i nakon Nove godine. Jedan od razloga je što Italijani daju ozbiljne novogodišnje popuste na skupe brendove koji traju tokom celog meseca januara.

Iako se smatra jednom od skupljih gradova u Evropi, cena avionske karte do grada šopinga i drugog po veličini grada u Italiji danas se može kupiti za manje od 20 evra, odnosno 2.000 dinara. Prema "Black Friday" ponudi, po ovoj ceni mogu se pazariti karte za više datuma tokom januara.

Karta iz Milana za Beograd je takođe na popustu i košta isto - 20 evra. Tako da put u ovaj modni centar i nazad košta 40 evra sa svim taksama.

Kurir.rs/Blic biznis