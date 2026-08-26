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Kristina de Brojn imenovana je za novu direktorku UNICEF-a u Srbiji. Na ovoj funkciji pružaće strateško usmerenje i predvoditi rad UNICEF-a, uz dalje jačanje saradnje organizacije sa Vladom Republike Srbije i drugim partnerima kako bi se ostvarile pozitivne promene u životima dece u Srbiji.

„Velika mi je čast što započinjem ovo novo poglavlje kao direktorka UNICEF-a u Srbiji. Naš fokus će biti na tome da svako dete ima pristup kvalitetnim zdravstvenim, obrazovnim i uslugama socijalne zaštite, kao i da javne politike i budžeti odgovaraju potrebama dece, a posebno dece koja su najranjivija“, izjavila je Kristina de Brojn, direktorka UNICEF-a u Srbiji. „To podrazumeva saradnju sa Vladom, razvojnim partnerima, organizacijama civilnog društva, privatnim sektorom i drugim partnerima na jačanju nacionalnih sistema u oblastima ranog razvoja dece, obrazovanja i zaštite dece, kako bismo ostvarili trajne rezultate za decu i porodice i smanjili nejednakosti.“

Foto: Nemanja Pancic/copyrighted by Nemanja Pancic photo by Nemanja Pancic

Kristina de Brojn ima više od 27 godina iskustva u oblastima međunarodne razvojne saradnje, humanitarnog rada, prava deteta i strateških partnerstava. Od 2021. do 2026. godine bila je direktorka UNICEF-a u Bugarskoj. Pre toga bila je zamenica direktora Kancelarije UNICEF-a za odnose sa institucijama Evropske unije u Briselu, gde je bila zadužena za razvoj inovativnih partnerstava i mobilizaciju resursa i predstavljala je UNICEF u saradnji sa partnerima iz Evropske unije na političkom nivou i u oblasti javnih politika.