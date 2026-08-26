Kristina de Brojn nova direktorka UNICEF-a u Srbiji
Kristina de Brojn imenovana je za novu direktorku UNICEF-a u Srbiji. Na ovoj funkciji pružaće strateško usmerenje i predvoditi rad UNICEF-a, uz dalje jačanje saradnje organizacije sa Vladom Republike Srbije i drugim partnerima kako bi se ostvarile pozitivne promene u životima dece u Srbiji.
„Velika mi je čast što započinjem ovo novo poglavlje kao direktorka UNICEF-a u Srbiji. Naš fokus će biti na tome da svako dete ima pristup kvalitetnim zdravstvenim, obrazovnim i uslugama socijalne zaštite, kao i da javne politike i budžeti odgovaraju potrebama dece, a posebno dece koja su najranjivija“, izjavila je Kristina de Brojn, direktorka UNICEF-a u Srbiji. „To podrazumeva saradnju sa Vladom, razvojnim partnerima, organizacijama civilnog društva, privatnim sektorom i drugim partnerima na jačanju nacionalnih sistema u oblastima ranog razvoja dece, obrazovanja i zaštite dece, kako bismo ostvarili trajne rezultate za decu i porodice i smanjili nejednakosti.“
Kristina de Brojn ima više od 27 godina iskustva u oblastima međunarodne razvojne saradnje, humanitarnog rada, prava deteta i strateških partnerstava. Od 2021. do 2026. godine bila je direktorka UNICEF-a u Bugarskoj.
Pre toga bila je zamenica direktora Kancelarije UNICEF-a za odnose sa institucijama Evropske unije u Briselu, gde je bila zadužena za razvoj inovativnih partnerstava i mobilizaciju resursa i predstavljala je UNICEF u saradnji sa partnerima iz Evropske unije na političkom nivou i u oblasti javnih politika.
Tokom rada u UNICEF-u bila je i zamenica direktora UNICEF-a u Obali Slonovače, a obavljala je i različite dužnosti u kancelarijama UNICEF-a u Senegalu, Šri Lanki i u sedištu organizacije u Njujorku. Pre nego što se pridružila UNICEF-u, radila je u Ministarstvu spoljnih poslova Holandije kao savetnica za ljudska prava, izgradnju mira i humanitarnu pomoć.
Kristina de Brojn je državljanka Holandije. Udata je i ima dvoje dece. Master diplomu iz javnih politika i javne uprave stekla je na Univerzitetu u Lajdenu, završila je program stručnog usavršavanja u oblasti ranog razvoja dece na Harvard Kennedy School, a diplomirala je evropsko pravo sa fokusom na ljudska prava i političke nauke.
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