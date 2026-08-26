Slušaj vest

Članica rukovodstva SNB Petra Čudin izjavila je za list "Financ und virtšaft“ da centralna banka ne isključuje mogućnost povratka negativnih kamatnih stopa.

- Ako bude neophodno da kamatne stope spustimo ispod nultog nivoa kako bismo srednjoročno zadržali inflaciju u rasponu od nula do dva odsto, to ćemo učiniti - rekla je Čudin. SNB je u junu 2025. godine snizila ključnu kamatnu stopu na nula odsto i od tada je zadržava na tom nivou.

Inflacija u Švajcarskoj u julu je usporila na 0,4 odsto, što ukazuje na snažan rizik od preniske inflacije. Prema ranijim informacijama Blumberga, SNB planira da kamatnu stopu zadrži na nuli do kraja 2027. godine, nakon čega bi moglo uslediti postepeno pooštravanje monetarne politike. Ipak, najnovija izjava članice rukovodstva centralne banke pokazuje da je mogućnost dodatnog popuštanja i dalje otvorena.

Švajcarska narodna banka je već koristila negativne kamatne stope. Ključna stopa bila je ispod nule nekoliko godina, sve do septembra 2022. godine.

Negativna kamatna stopa znači da banke, umesto da dobijaju kamatu na sredstva koja drže kod centralne banke, mogu biti primorane da za njihovo držanje plaćaju. Cilj takve politike jeste da banke podstakne da novac plasiraju kroz kredite, umesto da ga drže kod centralne banke.

Jeftinije zaduživanje trebalo bi da podstakne potrošnju i investicije i time doprinese rastu cena i približavanju inflacije ciljnom rasponu od nula do dva odsto. Važno je, međutim, da Švajcarska za sada ne uvodi negativne kamate. Poruka centralne banke je da bi ta mogućnost mogla biti iskorišćena ukoliko inflacija ostane preniska i bude potrebno dodatno podstaći privrednu aktivnost. SNB održava redovne sednice o monetarnoj politici četiri puta godišnje. Naredna sednica zakazana je za 24. septembar.