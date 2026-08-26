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Selidba se često opisuje kao jedan od najstresnijih događaja u životu. Pored pakovanja bezbroj kutija i straha da se nešto ne ošteti, jedno od glavnih pitanja koje muči svakoga ko menja adresu jeste, koliko će sve to zapravo da košta?

Bilo da se selite u veći stan, kupujete prvu nekretninu ili premeštate kancelariju, dobro planiranje budžeta je ključno. Cene transporta razlikuju se u zavisnosti od grada, udaljenosti, ali i od toga koliko ste spremni da deo posla obavite sami.

Šta sve utiče na konačnu cenu selidbe?

Važno je razumeti da profesionalne agencije retko imaju jednu univerzalnu, fiksnu cenu, jer praktično ne postoje dve potpuno iste selidbe.

Osnovu obračuna čine veličina i vrsta vozila. Kombi prevoz je najpopularnija i najpovoljnija opcija, a vozila su pritom mnogo lakša za manevrisanje po uskim gradskim ulicama. S druge strane, za kompletne selidbe iz većih stanova često je neophodan kamion, što automatski podiže početnu cenu.

Drugi, a često i najskuplji faktor, jeste radna snaga. Najjeftinija opcija je iznajmljivanje samo vozila sa vozačem, ali tada kompletan utovar i istovar morate da obavite sami, uz pomoć porodice ili prijatelja. Angažovanje radnika agencije proporcionalno povećava cenu usluge.

Na konačan račun utiču i dodatni, odnosno otežavajući faktori:

nedostatak lifta u zgradi, zbog čega se stvari nose stepenicama i usluga može biti naplaćena po spratu;

demontaža i montaža velikih komada nameštaja;

materijal za pakovanje, poput kartonskih kutija i zaštitnih folija.

Cene u Beogradu: ubedljivo najskuplja stavka Cene u Beogradu: Ubedljivo najskuplja stavka

Beograd, zbog velikog broja stanovnika, problema sa parkiranjem i saobraćajnih gužvi, očekivano diktira najviše cene na tržištu.

Ukoliko vam je potreban samo kombi prevoz od tačke A do tačke B, bez angažovanja radnika, usluga će vas u proseku koštati između 3.000 i 4.500 dinara po turi.

Za standardne manje selidbe, koje podrazumevaju kombi vozilo i dva radnika za utovar i istovar, početne cene u Beogradu kreću se od 6.000 dinara naviše.

Ako selite veći stan i zahtevate kompletnu uslugu, koja uključuje pakovanje, demontažu i zaštitu nameštaja, cena se najčešće utvrđuje nakon besplatne procene na terenu. Za ovakve selidbe, kod kojih se uglavnom koristi kamion i angažuje tim od više radnika, realan budžet kreće se između 15.000 i 35.000 dinara.

Računica za Novi Sad, Niš i Kragujevac

U Novom Sadu su usluge u proseku jeftinije za 10 do 20 odsto. Iznajmljivanje kombija za lokalni prevoz uglavnom košta od 2.500 do 3.500 dinara, dok paket koji uključuje vozilo i dva radnika najčešće počinje od 5.000 dinara.

Zbog dobre saobraćajne infrastrukture i širokih ulica, transport u Novom Sadu je, po pravilu, efikasniji i brži.

Slična cenovna politika važi i u gradovima poput Niša i Kragujevca. Osnovni kombi prevoz na kraćim relacijama može se organizovati za 2.000 do 2.500 dinara po turi.

Kompletna selidba prosečnog dvosobnog stana sa radnicima u ovim gradovima obično ne prelazi 10.000 do 15.000 dinara, osim kada postoje veoma specifični i kabasti komadi nameštaja, poput klavira ili velikih američkih plakara.

Međugradske selidbe: naplata po kilometru

Ukoliko menjate grad prebivališta, fiksne lokalne tarife više ne važe, već se obračun najčešće zasniva na kilometraži.

Za prevoz stvari kombijem van grada agencije uglavnom naplaćuju od 50 do 70 dinara po pređenom kilometru. Važno je imati u vidu da većina prevoznika kilometražu računa u oba pravca, uključujući odlazak do klijenta i povratak praznog vozila u bazu.

Ako je zbog količine stvari neophodan kamion, međugradska tarifa raste i obično se kreće od 80 do 120 dinara po kilometru.

Na ovaj iznos treba dodati i dnevnice radnika ukoliko oni putuju sa vozilom kako bi na novoj adresi obavili istovar i unos stvari.

Na kraju, dobro planiranje može značajno da smanji ukupan trošak selidbe. Raščišćavanje nepotrebnih stvari pre početka pakovanja, kao i prikupljanje ponuda od nekoliko različitih agencija, mogu vam pomoći da izbegnete nepotrebne troškove i da prvi dan u novom domu bude znatno opušteniji.