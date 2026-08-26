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Stanko iz obližnjeg Drnja prodaje plodove sa stabala bistrice koja je njegov deda zasadio pre oko 100 godina, mnogo pre nego što se on rodio.

U dvorištu u Drnju, mestu nedaleko od Koprivnice, i danas ima čak 15 tih stabala. Uprkos starosti, ovogodišnji rod je toliko obilan da su pojedine grane popustile pod težinom šljiva. Kilogram prodaje za svega 1,50 evra.

Stabla preživela gotovo čitav vek

"Deda ih je posadio pre 100 godina, ništa ih nije uništilo", ispričao je Stanko, pokazujući šljive koje je doneo na pijacu u Koprivnici.

Bistrica je stara sorta šljive koja je nekada bila znatno zastupljenija. Cenjena je zbog ukusa i široke upotrebe, ali je veoma osetljiva na šarku šljive, virusnu bolest koja je tokom decenija napravila velike štete u voćnjacima i doprinela nestajanju brojnih stabala ove sorte.

"Bolje za pekmez, knedle ili rakiju ne postoje“

Stankovih 15 stabala, međutim, opstaje već generacijama. Ni posle gotovo jednog veka ne oskudevaju u plodovima, a ovogodišnji rod pokazao se posebno obilnim.

Za Stanka nema dileme zbog čega je bistrica toliko cenjena.

"Bolje za pekmez, knedle ili rakiju ne postoje. To su najbolje“, zaključio je ovaj meštanin Drnja.