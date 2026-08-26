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Evropski berzanski indeksi danas beleže neujednačena kretanja, dok je cena nafte Brent pala treći dan zaredom, ovog puta na 86 dolara po barelu. Pad cene usledio je nakon objave da se Iran i Oman približavaju dogovoru koji bi omogućio bezbednu plovidbu tankera sa energentima kroz ključni Ormuski moreuz.

Cena nafte Brent je u 9.30 časova pala za 2,53 odsto, na 86,330 dolara po barelu, dok je američka nafta WTI pojeftinila za 2,59 odsto, na 80,229 dolara.

Predstavnici Irana i Omana saopštili su da su ministri spoljnih poslova dve zemlje razgovarali o okviru za uspostavljanje zajedničkog navigacionog koridora kroz Ormuski moreuz, kao i o zajedničkom projektu uklanjanja mina, prenosi CNBC.

Tržišni stručnjaci takođe ocenjuju da nove američke sankcije protiv Teherana neće odmah ukloniti značajnu količinu iranske nafte sa tržišta. Kina, kao glavni kupac iranske nafte, mogla bi da ublaži efekat sankcija, preneo je ranije Volstrit džornal (WSJ).

Na evropskim berzama nemački DAX beleži pad od 0,21 odsto, britanski FTSE 100 oslabio je 0,11 odsto, a moskovski MOEX 1,04 odsto. Istovremeno, francuski CAC 40 porastao je za 0,41 odsto, dok je milanski FTSE MIB ojačao 0,15 odsto.

Evropski fjučersi gasa za septembar na otvaranju amsterdamske berze TTF trgovali su se po ceni od 65 evra za megavat-sat.

Vrednost evra prema dolaru na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,16702 dolara.

Cena zlata pala je na 4.633,96 dolara za trojsku uncu, dok je cena pšenice porasla na 6,9333 dolara za bušel, pri čemu jedan bušel iznosi 27,216 kilograma.

Na američkim berzama, Dow Jones je na zatvaranju u utorak porastao za 0,3 odsto, na 53.577,40 poena. S&P 500 ojačao je za 0,32 odsto, na 7.677,28 poena, dok je Nasdaq zabeležio rast od 0,66 odsto, na 26.151,30 poena.