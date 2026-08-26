Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3838, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas iznosi 100,6463.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 2,5 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je jači za 0,1 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,7 odsto.