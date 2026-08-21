Slušaj vest

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3653, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,2 odsto i iznosi 100,3551.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 2,4 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je jači za 0,3 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,4 odsto.

Kurir Biznis

Ne propustiteInfoBizKursna lista za 20. avgust 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
shutterstock-592757771.jpg
InfoBizKursna lista za 19. avgust 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
Novac u rukama
InfoBizKursna lista za 18. avgust 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
Dinari
InfoBizKursna lista za 17. avgust 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
novčanice