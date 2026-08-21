Narodna banka Srbije objavila kursnu listu za petak, 21. avgust 2026. godine.
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Kursna lista za petak, 21. avgust: Evo koliko ćemo dinara danas izdvajati za jedan evro
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Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3653, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,1 odsto.
Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,2 odsto i iznosi 100,3551.
Kurs dinara prema dolaru jači je za 2,4 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je jači za 0,3 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,4 odsto.
Kurir Biznis
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