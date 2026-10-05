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Bukovička banja sve je popularnija destinacija za odmor u Srbiji, što potvrđuju i novi podaci Republičkog zavoda za statistiku o rastu turističkog prometa. A ova šumadijska banja ima šta da ponudi svojim gostima.

Bukovička banja beleži rast turističkog prometa te je od početka godine do kraja avgusta zabeleženo ukupno 24.000 dolazaka domaćih i stranih turista, što je 1,8 odsto više nego u istom periodu 2025. godine.

Za osam meseci ostvareno je 68.606 noćenja, dok su strani gosti ostvarili 13.780 noćenja, odnosno 6,8 odsto više nego godinu ranije.

Rezultati pokazuju da interesovanje za ovu šumadijsku banju ne jenjava, a posebno ohrabruje rast broja noćenja stranih turista.

Mineralna voda kao temelj Bukovičke banje

Bukovička banja ima dugu tradiciju, a njena mineralna voda jedan je od glavnih razloga zbog kojih je ovo mesto decenijama privlačilo posetioce.

Prema podacima Turističke organizacije Aranđelovac, korišćenje bukovičke mineralne vode ima dugu istoriju, a njena lekovitost bila je poznata još početkom 19. veka.

Voda je svojevremeno dopremana i na dvor kneza Miloša Obrenovića.

Banja je tokom vremena izrasla u jedno od poznatijih banjskih mesta u Srbiji, a zdravstveni i rehabilitacioni turizam i danas predstavljaju važan deo njene ponude. Turisti je sve više otkrivaju, te je ove godine na četvrtom mestu po broju dolazaka.

Ispred nje su Vrnjačka Banja, Sokobanja i banja Vrdnik.

Bukovički park - jedan od najlepših

Jedan od najprepoznatljivijih simbola Bukovičke banje je istoimeni park, koji se prostire na više od 22 hektara.

Park nije samo prostor za odmor i šetnju, već i svojevrsni muzej umetnosti na otvorenom. U njemu se nalazi veliki broj skulptura nastalih u okviru Međunarodnog simpozijuma "Beli Venčac", zbog čega posetioci na jednom mestu mogu da uživaju u prirodi i umetnosti.

Kroz park vode pešačke staze, a iz njega se može krenuti i prema Bukulji, jednoj od najpoznatijih prirodnih atrakcija ovog kraja.

Šta leči ova banja?

Bukovička mineralna voda poznata je po svom sastavu i koristi se u okviru banjskog lečenja i rehabilitacije.

Prema podacima banje, pijenje mineralne vode primenjuje se kod:

oboljenja sistema za varenje

bolesti jetre i žučnih puteva

dijabetesa

oboljenja mokraćnih puteva

Kupanje u mineralnoj vodi i banjska terapija koriste se i kod:

reumatskih i degenerativnih oboljenja

bolesti kostiju, zglobova i mišića

neuroloških oboljenja

poremećaja periferne cirkulacije

bolesti disajnih organa

osteoporoze

šećerne bolesti i njenih komplikacija

U okviru rehabilitacije primenjuju se i različite procedure fizikalne medicine, uz prilagođen režim ishrane i druge terapijske mere.

Bukovička Banja: Šta obići?

Bukovička banja i Aranđelovac imaju potencijal da privuku i goste koji nisu zainteresovani isključivo za klasičan banjski odmor.

U okolini se nalaze planina Bukulja, Garaško jezero, Risovačka pećina i Orašac, lokalitet od velikog značaja za istoriju Srbije.

Zbog toga se ponuda destinacije može povezati sa aktivnim odmorom, izletima, kulturnim turizmom i boravkom u prirodi.

Stranci sve važniji za turistički promet

Posebno se izdvaja podatak o stranim gostima. Oni su do kraja avgusta ostvarili 13.780 noćenja, što je 6,8 odsto više nego u istom periodu 2025. godine.

Istovremeno, ukupan broj dolazaka dostigao je 24.000, dok je domaćih turista bilo 19.532.

Takvi rezultati ukazuju da Bukovička banja, pored tradicionalnih domaćih gostiju, postepeno privlači i veći broj turista iz inostranstva.

Sa 68.606 ostvarenih noćenja u prvih osam meseci godine, uz rast ukupnog broja dolazaka i posebno izražen rast noćenja stranih gostiju, Bukovička banja ima razloga da očekuje nastavak pozitivnog turističkog trenda i tokom ostatka godine.

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