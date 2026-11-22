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Penzije u Srbiji biće povećane za 7,5 odsto od decembra 2026. godine, a prve uvećane isplate penzioneri će dobiti u januaru 2027. Tako će oni koji sada primaju 60.000 dinara mesečno dobijati 64.500 dinara, odnosno 4.500 dinara više.

Povećanje je potvrđeno rešenjem Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, objavljenim u Službenom glasniku. Usklađivanje se primenjuje na decembarske penzije, koje se isplaćuju početkom naredne godine.

Koliko će iznositi nova penzija od 60.000 dinara

Za penzionere koji trenutno primaju 60.000 dinara, povećanje od 7,5 odsto znači dodatnih 4.500 dinara svakog meseca.

Na godišnjem nivou to je 54.000 dinara više, pod uslovom da u međuvremenu ne bude novih promena iznosa penzija.

Isplata počinje u januaru, zahtevi nisu potrebni

Iako se povećanje primenjuje od decembra 2026, penzioneri će uvećane iznose dobiti u januaru 2027. godine.

Nije potrebno podnositi posebne zahteve, jer Fond PIO usklađivanje obavlja automatski, po službenoj dužnosti.

Povećavaju se i druge naknade