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Poslodavci širom Hrvatske u potrazi su za baštovanima koji bi uređivali zelenilo, cveće i okolinu oko poslovnih objekata ili porodičnih kuća.

Prema dostupnim oglasima na internetu, berzama rada i društvenim mrežama, u ovom trenutku traži se stotinak baštovana. Mnogi poslodavci su objavili i plate koje nude, a od uslova se ne traži gotovo ništa, tek osnovna škola, a mogu i niži razredi. Radno iskustvo nije važno.

Kolike su plate u Zagrebu, Dubrovniku i na Krku?

Tako preduzeće Agram vrt u Zagrebu traži šest baštovana, odnosno baštovanki. Početna plata je 1.105 evra bruto, a poželjno je znanje engleskog jezika.

Varaždinska firma Ambijenti u potrazi je za pet radnika na održavanju zelenila. Početnu platu nisu objavili. Jadran luksuzni hoteli u Dubrovniku nude posao za pet baštovana ili baštovanki koje bi platili 1.225 evra bruto.

Iskusni baštovani uvek stavljaju novine u baštu Foto: Shutterstock

Hoteli Punat na Krku traže pet baštovana, a plata je 1.135 evra bruto. U Kaštel Novom nude posao za dva baštovana ili baštovanke koje bi platili 1.050 evra bruto. Mnogi poslodavci traže po jednog radnika, a plate nisu otkrili.

Poređenje sa gradskim preduzećem i minimalcem.

Poređenja radi, Zagrebački holding je proletos za podružnicu Zrinjevac tražio deset baštovana. Nudio je početnu platu od oko 1.370 evra bruto (980 evra neto) plus stalni mesečni dodatak od 177 evra neto. To je ukupno 1.160 evra neto mesečno.

Treba još jednom podsetiti da će minimalna plata u Hrvatskoj od 1. januara iznositi 1.130 evra bruto. To bi otprilike iznosilo oko 840 evra neto mesečno za radnika bez dece u Zagrebu.