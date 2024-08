BOGATAŠ HTEO SVE DA OSTAVI BAŠTOVANU, PA MU BOGATSTVO ISČEZLO! Vlasnik Hermesa planirao da promeni testament, ali ga preduhitrili

U decembru 2023. godine svetom se proširila neverovatna vest, da Nikolas Pueš, 81-godišnji Francuz i glavni akcionar Hermèsa s procenjenim bogatstvom od oko 11 milijardi evra, namerava da promeni svoj testament kako bi podelio deo svog ogromnog bogatstva sa – svojim bivšim baštovanom.

Ovaj samac bez dece odlučio je da usvoji svog bivšeg kućnog pomoćnika, 51-godišnjeg Marokanca Abderrazzacka Jadila Butraka, kako bi mu mogao ostaviti svoje ogromno bogatstvo, ali izgleda da od cele te priče neće biti baš ništa, prenosi Tportal.

Prema pisanju stranih medija, u trenutku kada je Nicolas Pueš poželeo da proda i ostavi Marokancu 5,7 posto svojih akcija u vrednosti od 11 milijardi evra, od kojih je 4,9 posto njegovih, a 0,8 posto u vlasništvu fondacije osnovane na njegovo ime, 81-godišnjak je otkrio da su iste – nestale!

Da, dobro ste pročitali, akcijama nema nikakvog traga, a gde su one i šta se s njima u međuvremenu dogodilo, niko ne zna.

Puešovi advokati Grégoire Mangeat i Fanny Margairaz svim se silama trude da saznaju da li su iste prodate, vraćene samoj firmi ili su deo prevare za koju je, navodno, odgovoran dugogodišnji finansijski savetnik Pueša, Eric Frejmond.

Upravo njega je Pueš, preko svojih advokata, prijavio sudu u Ženevi. Inače, Frejmond je od 1998. godine vodio brigu o nasledstvu Nikolasa Pueša, prapraunuka Thierryja Hermèsa, a zajedničkom odlukom tada je počeo akcije Hermèsa prebacivati u Švajcarsku banku, budući da se milijarder preselio upravo u tu državu zbog manjih poreza.

Njih dvojica su saradnju okončali 2022. godine kada je Pueš odlučio da najveći deo svog nasledstva ostavi upravo marokanskom baštovanu koji se sa ženom i njihovim dvoje dece brinuo o njemu tokom pandemije koronavirusa. Upravo ta njegova odluka da nasledstvo firme koja je bila deo francuske istorije, budući da je osnovana davne 1837. godine – šokirala je sve.

foto: BERNARD BISSON/JDD / Sipa Press / Profimedia

No sudija ipak nije poverovao u priču da je Frejmond, koji je 24 godine upravljao celokupnom imovinom, krivac za nestanak akcija i svog bogatstva. Sud je svoju odluku obrazložio rečima da to što je Frejmond imao apsolutno Puešovo poverenje, te mu je ovaj u više navrata potpisivao blanko čekove, ne znači da je on to i zloupotrebio.

Same akcije, kažu, nisu nestale preko noći, već tokom godina raznim finansijskim transakcijama koje su prolazile 'ispod radara' i kojima je danas gotovo nemoguće ući u trag. I dok Pueš i dalje ima sasvim dovoljno za pristojan život, naročito jer još uvek u vlasništvu ima niz vrednih nekretnina i pokretne imovine koje u svakom trenutku može unovčiti, na gubitku je jedino Marokanac Abderrazzack Jadil Butrack koji je tek kratko uživao u mogućnosti da preko noći uđe u klub najbogatijih ljudi sveta.

Kurir.rs/Telegraf Biznis/Prenela S. Č.