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Kada roditelji planiraju krštenje deteta, pored izbora kuma, termina i mesta na kojem će obred biti obavljen, često se susreću i sa jednim praktičnim pitanjem - koliko novca treba izdvojiti za krštenje?

Iako je reč o jednom od najvažnijih verskih obreda u pravoslavlju, jedinstvena cena koja važi za sve crkve u Srbiji ne postoji. U Srpskoj pravoslavnoj crkvi ne postoji jedinstveni zvanični cenovnik za krštenje koji bi važio za sve hramove i eparhije.

Različiti cenovnici

Kako istražuje Kamatica, iznosi koje roditelji plaćaju, odnosno daju kao prilog, razlikuju se od mesta do mesta, a zavise od prakse konkretne crkvene opštine i parohije.

Prema iznosima koji se poslednjih godina pominju u medijima, krštenje u Srbiji može da košta od oko 3.000 do 20.000 dinara. U Beogradu i većim gradovima često se navode iznosi između 7.000 i 15.000 dinara, dok se u manjim sredinama pominju niži iznosi.

Ipak, važno je naglasiti da ovo nisu zvanični podaci SPC, već iznosi zabeleženi u medijskim izveštajima i iskustvima porodica.

Da li, onda, postoje crkveni cenovnici?

Pojedine crkvene opštine mogu imati utvrđene iznose, odnosno takse za obavljanje verskih obreda, ali to ne znači da postoji jedinstvena tarifa za celu Srbiju. Zbog toga se roditelji mogu susresti sa značajnim razlikama u iznosima, čak i kada je reč o istom obredu.

Teolozi ističu da krštenje, kao Sveta tajna, nema cenu u komercijalnom smislu. Novac koji vernici daju crkvi predstavlja prilog ili crkvenu taksu, a ne plaćanje za samu Svetu tajnu. Ti prihodi, između ostalog, služe za održavanje hramova i pokrivanje troškova crkvenog života.

Ima li krštenja bez plaćanja?

Važno je i pitanje porodica koje nisu u mogućnosti da izdvoje novac za krštenje. Prema objašnjenjima teologa Aleksandra Đurđevića koja su preneli mediji, nedostatak novca ne bi trebalo da bude prepreka za obavljanje ovog obreda.

Roditelji u takvoj situaciji mogu otvoreno da razgovaraju sa sveštenikom i dogovore se o mogućnostima. Najsigurniji način da se izbegnu neprijatna iznenađenja jeste da roditelji pre zakazivanja krštenja direktno pitaju nadležnu crkvu koliki se prilog ili taksa očekuju.

Tako će unapred znati koliko novca treba da pripreme, bez oslanjanja na iskustva drugih porodica koja ne moraju važiti za njihovu parohiju.