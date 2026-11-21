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Godinama unazad kupci su na kineske automobile gledali sa dozom nepoverenja, smatrajući ih tek jeftinom kopijom koja ne može da stane na crtu evropskim i japanskim gigantima. Ipak, najnovije istraživanje iz Japana potpuno ruši te predrasude i otkriva zašto konkurencija s razlogom strepi - japanski inženjeri su do poslednjeg šrafa rastavili električni model BYD Atto 3 i shvatili da niska cena nije rezultat slabijeg kvaliteta, već sopstvene proizvodnje baterija, znatno kraćeg lanca dobavljača i genijalno pojednostavljene konstrukcije.

Analiza ovog modela pokrenuta je sa ciljem da se konačno odgonetne kako kineski proizvođači uspevaju da ponude vozila po cenama koje su za ostatak sveta nedostižne. Ono što su stručnjaci pronašli ispod haube izazvalo je pravu buru u japanskoj auto-industriji, pokazujući da se pravila igre na svetskom tržištu nepovratno menjaju.

BYD Atto 3 električni automobil Foto: rapisan sawangphon / Alamy / Profimedia

Sami prave baterije i izbegavaju skupe posrednike

Na prvi pogled, svako bi pomislio da je tajna jeftinijih vozila isključivo u nižoj ceni radne snage u Kini, ali je detaljan pregled pokazao da je računica mnogo dublja. Za razliku od tradicionalnih proizvođača u Evropi i Japanu, koji decenijama zavise od čitave armije spoljnih saradnika gde svako ugrađuje svoju maržu, logistiku i rokove, kompanija BYD je gotovo ceo proces zadržala u sopstvenim rukama.

Kineski gigant sam razvija i pravi najveći deo ključnih komponenti, a to je posebno presudno kod baterija koje predstavljaju najskuplji deo svakog električnog automobila. Potpuna kontrola nad proizvodnjom baterija omogućava im da sami diktiraju tempo, čuvaju kvalitet i drastično obaraju krajnju cenu, bez plaćanja skupih posrednika.

BYD Atto 3 električni automobil Foto: Zoltan Bagosi / Alamy / Profimedia

Manje delova i jednostavnija izrada donose uštedu

Pored sopstvene proizvodnje, japanske inženjere je posebno iznenadio sam način na koji je automobil konstruisan. Umesto gomile odvojenih delova i komplikovanih sklopova kakvi se viđaju kod konkurencije, BYD je više ključnih sistema uspeo da objedini u jednu jedinstvenu pogonsku celinu.

Ovakav pristup u praksi znači znatno manje delova, bržu i jednostavniju montažu na traci, što direktno donosi ogromne uštede u fabrici i nižu cifru u salonima. Za Japance, koji su decenijama važili za neprikosnovene majstore efikasnosti, ovo je bio jasan signal da BYD više nije samo jeftina alternativa, već tehnološki zreo i izuzetno opasan rival.

Kurir.rs

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