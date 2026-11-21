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Od rastresite ovčije vune do toplih, udobnih papuča - put je dug nekoliko sati ručnog rada, ali za Jelenu Alargić iz Velikih Radinaca u Sremu to je i prostor za kreativnost.

Pod imenom "Jecine zepice“ ona oživljava staru tehniku pustovanja i prilagođava je savremenom ukusu. Njene papuče više nisu samo tradicionalna kućna obuća: ukrašavaju ih vezeni cvetovi i grančice, na njima se mogu naći imena po želji kupaca, a najnoviji modeli dobijaju i raskošne detalje od krzna.

Papuče od vune i sa krznom

Od ovčije vune, tople vode i sapuna nastaju udobne zepice, a vezena imena, cvetni motivi i ukrasi od krzna pretvaraju svaki par u jedinstven ručni rad

Tako svaki par postaje pomalo lična priča, ali i dokaz da stare zanatske veštine mogu da pronađu mesto na današnjem tržištu.

Jelena ovaj zanat nije nasledila od porodice. S njim se upoznala na obuci koju je organizovalo udruženje „Etno mreža“ u Sremskoj Mitrovici. Zainteresovala ju je mogućnost da tradicionalnu tehniku pretvori u proizvod koji će imati i praktičnu i estetsku vrednost.

- Ovu veštinu nisam nasledila iz porodice, već sam je otkrila na obuci. Odmah mi se dopala kombinacija tradicionalnog zanata i mogućnosti kreativnog izražavanja, pa sam odlučila da nastavim da učim i razvijam svoje veštine - ispričala je Jelena za Dnevnik.

Najstarija tehnika obrade vune

Pustovanje je jedna od najstarijih tehnika obrade vune. Uz pomoć tople vode, sapuna i trenja, vunena vlakna se međusobno povezuju i sabijaju u čvrst materijal, bez šivenja. Za izradu zepica koristi se čista izvlačana ovčija vuna, koja se slaže u odgovarajućoj količini i obliku, a potom ručno valja i oblikuje.

1/4 Vidi galeriju U Velikim Radincima u Sremu nastaju "Jecine zepice“, ručno izrađene od čiste ovčije vune, ukrašene cvetovima, krznom i imenima po želji kupaca. Foto: Instagram Pritnscreen

- Za izradu se koristi čista izvlačana ovčija vuna, topla voda i sapun. Vuna se slaže u određenoj količini i obliku, u zavisnosti od predmeta koji se izrađuje – objasnila je naša sagovornica.

Materijal nabavlja iz Krupnja, a prilikom izbora posebnu pažnju posvećuje finoći, čistoći, boji i teksturi vune, jer od njenih osobina zavise izgled i kvalitet gotovog proizvoda. Iako se pustovanjem mogu praviti torbe, jastuci, igračke i različiti ukrasni predmeti, Jelena se opredelila za izradu kućne obuće.

- Posebno sam se posvetila izradi zepica, jer su praktične, udobne i autentične - kaže ona.

INSTAGRAM GLAVNI KANAL PRODAJE Svoje radove ranije je predstavljala na noćnim marketima i vašarima, gde su posetioci mogli izbliza da vide materijal, isprobaju obuću i upoznaju se s postupkom izrade. Danas je glavni kanal predstavljanja i prodaje Instagram, na kome pod imenom „Jecine zepice“ prikazuje nove modele i detalje ručnog rada. Iako se način dolaska do kupaca promenio, suština njenog posla ostala je ista: svaki par nastaje pojedinačno, uz mnogo strpljenja i pažnje. Jelena tako staroj tehnici daje novu namenu, a zepicama izgled koji se menja u skladu s željama kupaca.

Osnovni oblik papuča nastaje ručno, a potom sledi ukrašavanje, u kome do izražaja dolazi njena kreativnost. Na jednim modelima nalaze se nežni cvetni motivi i vezene grančice lavande, dok su drugi ukrašeni krznom. Kupci mogu da naruče i vez po sopstvenoj želji, uključujući ime, što zepice čini zanimljivim i kao poklon. Inspiraciju pronalazi u razgovorima s kupcima, sopstvenim idejama, ali i na internetu, naročito na Pinterestu, gde istražuje kako se tehnika pustovanja primenjuje u različitim zemljama.

– Trudim se da spojim tradicionalne motive s modernim dizajnom, kako bi moji proizvodi bili i funkcionalni i estetski privlačni – objasnila je Jelena.