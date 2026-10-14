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Čišćenje stanova sve je unosniji posao jer se na spremačicu čeka nedeljama, a sat rada ide i do 1.500 dinara.

Spremačice u Beogradu, čini se, imaju posla više nego ikada. Kao i dobrog majstora, i ženu za spremanje stana teško je naći, pa se nekada čišćenja zakazuju i nedeljama unapred.

Kolika je procečna cena

Olivera Jelenković, uz svoj redovan posao, čisti i stanove, jer svaki dodatni sat rada znači više novca u kućnom budžetu.

"Imam ljude koji mi plaćaju mesečno. Kad mi dvoje-troje njih plate mesečno, dođe mi kao jedna kirija za stan. Tako da sam zbog toga i odlučila na ovaj posao, zato što mi je to neko dodatno primanje", kaže Olivera.

Foto: RTS Printscreen

Cena redovnog održavanja stanova, kako kaže, iznosi oko 1.200 dinara po satu, dok se generalno čišćenje naplaćuje oko 1.500 dinara.

"Generalno čišćenje podrazumeva pomeranje stvari i nešto naporniji rad. Tu ubrajam i čišćenje posle krečenja, kada ima više posla oko prozora i zaprljanih podova. To naplaćujem oko 1.500-1.600 dinara po satu", kaže Olivera.

Foto: RTS Printscreen

Ljudi je ne angažuju samo za čišćenje već i za pripremanje slave, kuvanje, peglanje, nabavku namirnica, jer je sve to navela u oglasu. Kada je reč o poslovnim prostorima, mnogi se za redovno održavanje obraćaju specijalizovanim agencijama za čišćenje.

Ta usluga se na mesečnom nivou plaća od 40.000 dinara za manje, do 50.000 ili 60.000 dinara za veće objekte.

"Toliko ima posla i toliko može lepo da se zaradi i nije težak posao. Velika je potražnja, baš je velika potražnja. Uglavnom rade žene koje moraju. To su neke mlađe penzionerke koje imaju malu penziju ili su ostale bez posla i oni su prinuđeni da rade taj posao. Ja mogu da kažem da ja mnogo volim svoj posao, ja mnogo volim da čistim", kaže Dragana Vidović, vlasnica agencije za čišćenje.

Foto: RTS Printscreen

Danas u Beogradu postoji oko 130 specijalizovanih agencija koje nude različite usluge čišćenja i kako kažu posla je više nego ikada.