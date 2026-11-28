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Međutim, iza povoljne i praktične ponude može da se krije rizik ako jelo nije pripremljeno u registrovanom objektu ili se ne čuva na odgovarajućoj temperaturi. Zato pre kupovine nije važno samo koliko obrok košta i kako izgleda, već i ko ga je pripremio, odakle potiču sastojci i pod kojim uslovima se prodaje.

Naravno, to ne znači da su sva gotova jela na pijacama nebezbedna, već da kupci treba da obrate pažnju na poreklo i uslove prodaje.

Ključno je da prodavac bude registrovan za odgovarajuću delatnost i da obezbedi higijenske uslove, sledljivost namirnica i pravilno čuvanje hrane. Ministarstvo poljoprivrede upozorava da hranu treba kupovati u registrovanim objektima i od registrovanih proizvođača.

Foto: Kurir/Z.G.

Nije svaka tezga ovlašćena za prodaju gotovih jela

Tezge i privremena prodajna mesta mogu biti obuhvaćena propisima o higijeni hrane, ali to ne znači da svako može da priprema i prodaje kuvana jela bez ispunjavanja uslova. Prema vodiču Ministarstva poljoprivrede, subjekti koji posluju hranom moraju biti registrovani, a objekti u kojima se pripremaju gotova jela podležu odgovarajućem inspekcijskom nadzoru.

Uglavnom, ako prodavac ne može da pruži osnovne informacije o proizvodu, mestu pripreme i uslovima čuvanja, kupac nema dovoljno podataka da proceni da li je hrana bezbedna.

Kuvana jela zahtevaju pažljivo čuvanje

Tokom zimskih meseci, kada se češće spremaju sarme, punjene paprike i druga kuvana jela, na pijacama se mogu pojaviti i prodavci koji ih nude „ispod tezge“, mimo uobičajenih prodajnih mesta. Takva ponuda može da deluje primamljivo, posebno kada je obrok povoljan i već spreman za jelo, ali kupac često ne zna gde je hrana pripremljena, odakle potiču sastojci i koliko je dugo stajala pre prodaje.

Sarma i punjene paprike sadrže sastojke koji mogu biti podložni kvarenju, naročito kada uključuju meso. Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ upozorava da kuvana jela treba što pre ohladiti nakon pripreme i čuvati u frižideru, a preporučuje da se u domaćinstvu ne čuvaju duže od dva do tri dana.

Ako se jelo satima drži na neodgovarajućoj temperaturi, mikroorganizmi mogu da se razmnožavaju i ugroze vam zdravlje.

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Obratite pažnju na temperaturu i način izlaganja

Kod hrane koja zahteva hlađenje važno je da se ne prekida hladni lanac. Ministarstvo poljoprivrede je u apelima potrošačima posebno naglašavalo kupovinu hrane životinjskog porekla na registrovanim mestima i u odgovarajućim rashladnim uslovima.

Ako su kuvana jela izložena bez odgovarajuće zaštite, stoje na suncu ili deluju kao da se dugo drže na sobnoj temperaturi, to je razlog za oprez. Ipak, samo pogledom, mirisom ili ukusom nije moguće pouzdano utvrditi da li hrana sadrži opasne mikroorganizme.

Poreklo hrane mora da može da se utvrdi

Registrovani prodavci hrane imaju obavezu da obezbede sledljivost, odnosno da mogu da identifikuju od koga su nabavili namirnice i kome su ih dalje isporučili. Zakon o bezbednosti hrane zabranjuje stavljanje u promet hrane koja nije bezbedna i propisuje obaveze u slučaju sumnje da proizvod može ugroziti zdravlje.

Kupac može da pita ko je proizvođač i gde je jelo pripremljeno. Ako prodavac ne zna da odgovori ili izbegava da pruži informacije, bolje je odustati od kupovine nego rizikovati sa hranom nepoznatog porekla.

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Ne oslanjajte se samo na miris i izgled

Pokvarena hrana ponekad promeni boju, miris ili teksturu, ali opasni mikroorganizmi ne moraju da izazovu vidljive promene. Zbog toga „izgleda dobro“ nije dokaz da je jelo bezbedno, baš kao što ni prijatan miris ne može da zameni podatke o poreklu i pravilnom čuvanju.

Poseban oprez potreban je kada se jelo kupuje za decu, starije osobe, trudnice ili osobe oslabljenog imuniteta.

Šta da proverite pre kupovine?

Pre nego što kupite gotov obrok, proverite da li je prodajno mesto registrovano, da li prodavac može da navede proizvođača i datum pripreme i da li se hrana čuva na odgovarajućoj temperaturi. Ako su informacije nejasne ili uslovi prodaje deluju neuredno, sigurnije je da obrok kupite u registrovanom objektu koji može da pruži podatke o proizvodu.

Sarma i punjene paprike nisu same po sebi problematične namirnice, niti je svaka prodaja na pijaci nebezbedna. Rizik nastaje kada se hrana priprema, transportuje ili čuva mimo propisanih uslova. Zato je najvažnije da kupac ne bira samo po ceni i izgledu, već i po tome da li prodavac može da dokaže poreklo i bezbednost hrane.