Ovaj grad deli penzionerima po 70 evra: Evo ko ima pravo da dobije božićnicu i do kog roka traje prijava
Penzioneri sa prebivalištem na području Imotskog, čija ukupna domaća i inostrana penzija ne prelazi 500 evra, ove godine dobiće božićnicu u iznosu od 70 evra. Grad Imotski je u četvrtak objavio javni poziv za podnošenje zahteva.
Pravo na božićnicu imaju penzioneri koji najmanje dve godine neprekidno imaju prebivalište na području ovog grada, kao i korisnici nacionalne naknade za starije osobe.
Oni koji su ove godine već ostvarili pravo na uskršnicu ne moraju ponovo da podnose zahtev, jer će im božićnica biti isplaćena automatski, na osnovu postojeće evidencije.
Postoje izuzeci
Izuzetak su slučajevi u kojima je u međuvremenu došlo do promene ličnih podataka ili broja bankovnog računa.
Ostali penzioneri koji ispunjavaju uslove moraju da podnesu zahtev i prilože dokumentaciju kojom dokazuju prebivalište, visinu penzije i podatke o tekućem računu. Korisnici nacionalne naknade za starije osobe treba da dostave i rešenje kojim im je priznato pravo na ovu naknadu.
Rok za podnošenje zahteva je 7. decembar. Zahtevi se mogu predati lično u pisarnici Grada Imotskog, poslati poštom na adresu Ante Starčevića 23 ili dostaviti elektronskim putem.
Kurir Biznis/Dnevno.hr