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Penzioneri sa prebivalištem na području Imotskog, čija ukupna domaća i inostrana penzija ne prelazi 500 evra, ove godine dobiće božićnicu u iznosu od 70 evra. Grad Imotski je u četvrtak objavio javni poziv za podnošenje zahteva.

Pravo na božićnicu imaju penzioneri koji najmanje dve godine neprekidno imaju prebivalište na području ovog grada, kao i korisnici nacionalne naknade za starije osobe.

Oni koji su ove godine već ostvarili pravo na uskršnicu ne moraju ponovo da podnose zahtev, jer će im božićnica biti isplaćena automatski, na osnovu postojeće evidencije.

Postoje izuzeci

Izuzetak su slučajevi u kojima je u međuvremenu došlo do promene ličnih podataka ili broja bankovnog računa.

Ostali penzioneri koji ispunjavaju uslove moraju da podnesu zahtev i prilože dokumentaciju kojom dokazuju prebivalište, visinu penzije i podatke o tekućem računu. Korisnici nacionalne naknade za starije osobe treba da dostave i rešenje kojim im je priznato pravo na ovu naknadu.