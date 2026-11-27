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U vremenu kada su sigurnost, stabilnost i poverenje posebno važni pri izboru banke, rezultati poslovanja ProCredit grupe predstavljaju potvrdu odgovornog pristupa bankarstvu, održivog rasta i dugoročnog poslovanja.

Ove godine ProCredit banka Srbija obeležava 25 godina poslovanja na domaćem tržištu. Tokom četvrt veka rada banka je ostala dosledna principima transparentnog poslovanja, odgovornog upravljanja rizicima i dugoročnog partnerstva sa građanima, preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima.

Dodatnu vrednost predstavlja činjenica da je ProCredit danas jedina banka sa nemačkim poreklom na tržištu Srbije. Odgovornost, pouzdanost, kvalitet i dugoročna perspektiva, vrednosti po kojima je nemački bankarski sektor prepoznat, deo su poslovne kulture ProCredit banke od njenog osnivanja.

ProCredit Holding, kojem pripada i ProCredit banka Srbija, objavio je rezultate poslovanja za prvih devet meseci 2026. godine, koji potvrđuju nastavak rasta i stabilno poslovanje Grupe.

Kreditni portfolio Grupe povećan je za 11,9% i dostigao je 8,7 milijardi evra, dok su depoziti klijenata porasli za 6,5%, na ukupno 9,7 milijardi evra. Istovremeno, broj aktivnih klijenata povećan je za gotovo 43.000, odnosno 12,9%, što pokazuje da sve više klijenata bira ProCredit banke na tržištima na kojima Grupa posluje.

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Posebno je značajan podatak da su depoziti klijenata povereni ProCredit grupi dostigli 9,7 milijardi evra. To je konkretan pokazatelj poverenja koje građani i privreda ukazuju bankama Grupe i potvrda dugoročnih odnosa koje ProCredit gradi sa svojim klijentima.

O kvalitetu poslovanja govore i ostali finansijski pokazatelji. Neto kamatni prihod Grupe porastao je za 14,8% i dostigao 299,3 miliona evra, dok je dobit koja pripada akcionarima iznosila 65,4 miliona evra. Istovremeno, Grupa je zadržala stabilnu kapitalnu poziciju, uz CET1 stopu kapitala od 12,6%, što predstavlja važan pokazatelj njene finansijske otpornosti.

„Tokom poslednjih 25 godina poverenje klijenata gradili smo odgovornim bankarstvom, transparentnim odnosom i pažljivim upravljanjem rizicima. Pripadnost međunarodnoj ProCredit grupi, njeno nemačko poreklo i naše dugogodišnje iskustvo na domaćem tržištu predstavljaju važan oslonac za dalji razvoj banke. Nastavljamo da poslujemo odgovorno i da budemo pouzdan partner našim klijentima u ostvarivanju njihovih finansijskih ciljeva“, istakao je Igor Anić, predsednik Izvršnog odbora ProCredit banke Srbija.

Pored sigurnosti i stabilnosti poslovanja, banka kontinuirano unapređuje svoju ponudu štednih proizvoda, nastojeći da klijentima omogući izbor modela koji odgovaraju njihovim potrebama i načinu upravljanja ličnim finansijama.

Klijentima su na raspolaganju različiti modeli štednje, među kojima se izdvaja Flex štednja, koja objedinjuje atraktivnu kamatnu stopu i fleksibilnost u raspolaganju sredstvima. Za razliku od tradicionalne oročene štednje, Flex štednja omogućava klijentima da u svakom trenutku dodaju nova sredstva ili raspolažu delom ili celokupnim iznosom depozita. Kamata se obračunava svakodnevno, a isplaćuje mesečno, tako da klijent zadržava već obračunatu kamatu za period tokom kojeg su sredstva bila na štednji, čak i kada odluči da podigne deo ili celokupan iznos depozita.

Aktuelna specijalna ponuda Flex štednje za nove depozite donosi kamatnu stopu od 4,00% na dinarsku štednju, odnosno 2,5% na štednju u evrima.

Sa 25 godina iskustva na domaćem tržištu, podrškom međunarodne bankarske grupacije i rezultatima koji potvrđuju kontinuirani rast i stabilno poslovanje, ProCredit banka Srbija nastavlja da gradi dugoročne odnose sa građanima i privredom, ostajući dosledna principima odgovornog i održivog bankarstva.

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