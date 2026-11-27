25 godina poverenja u Srbiji: ProCredit deo međunarodne grupe kojoj je povereno 9,7 milijardi evra depozita
U vremenu kada su sigurnost, stabilnost i poverenje posebno važni pri izboru banke, rezultati poslovanja ProCredit grupe predstavljaju potvrdu odgovornog pristupa bankarstvu, održivog rasta i dugoročnog poslovanja.
Ove godine ProCredit banka Srbija obeležava 25 godina poslovanja na domaćem tržištu. Tokom četvrt veka rada banka je ostala dosledna principima transparentnog poslovanja, odgovornog upravljanja rizicima i dugoročnog partnerstva sa građanima, preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima.
Dodatnu vrednost predstavlja činjenica da je ProCredit danas jedina banka sa nemačkim poreklom na tržištu Srbije. Odgovornost, pouzdanost, kvalitet i dugoročna perspektiva, vrednosti po kojima je nemački bankarski sektor prepoznat, deo su poslovne kulture ProCredit banke od njenog osnivanja.
ProCredit Holding, kojem pripada i ProCredit banka Srbija, objavio je rezultate poslovanja za prvih devet meseci 2026. godine, koji potvrđuju nastavak rasta i stabilno poslovanje Grupe.
Kreditni portfolio Grupe povećan je za 11,9% i dostigao je 8,7 milijardi evra, dok su depoziti klijenata porasli za 6,5%, na ukupno 9,7 milijardi evra. Istovremeno, broj aktivnih klijenata povećan je za gotovo 43.000, odnosno 12,9%, što pokazuje da sve više klijenata bira ProCredit banke na tržištima na kojima Grupa posluje.
Posebno je značajan podatak da su depoziti klijenata povereni ProCredit grupi dostigli 9,7 milijardi evra. To je konkretan pokazatelj poverenja koje građani i privreda ukazuju bankama Grupe i potvrda dugoročnih odnosa koje ProCredit gradi sa svojim klijentima.
O kvalitetu poslovanja govore i ostali finansijski pokazatelji. Neto kamatni prihod Grupe porastao je za 14,8% i dostigao 299,3 miliona evra, dok je dobit koja pripada akcionarima iznosila 65,4 miliona evra. Istovremeno, Grupa je zadržala stabilnu kapitalnu poziciju, uz CET1 stopu kapitala od 12,6%, što predstavlja važan pokazatelj njene finansijske otpornosti.
„Tokom poslednjih 25 godina poverenje klijenata gradili smo odgovornim bankarstvom, transparentnim odnosom i pažljivim upravljanjem rizicima. Pripadnost međunarodnoj ProCredit grupi, njeno nemačko poreklo i naše dugogodišnje iskustvo na domaćem tržištu predstavljaju važan oslonac za dalji razvoj banke. Nastavljamo da poslujemo odgovorno i da budemo pouzdan partner našim klijentima u ostvarivanju njihovih finansijskih ciljeva“, istakao je Igor Anić, predsednik Izvršnog odbora ProCredit banke Srbija.
Pored sigurnosti i stabilnosti poslovanja, banka kontinuirano unapređuje svoju ponudu štednih proizvoda, nastojeći da klijentima omogući izbor modela koji odgovaraju njihovim potrebama i načinu upravljanja ličnim finansijama.
Klijentima su na raspolaganju različiti modeli štednje, među kojima se izdvaja Flex štednja, koja objedinjuje atraktivnu kamatnu stopu i fleksibilnost u raspolaganju sredstvima. Za razliku od tradicionalne oročene štednje, Flex štednja omogućava klijentima da u svakom trenutku dodaju nova sredstva ili raspolažu delom ili celokupnim iznosom depozita. Kamata se obračunava svakodnevno, a isplaćuje mesečno, tako da klijent zadržava već obračunatu kamatu za period tokom kojeg su sredstva bila na štednji, čak i kada odluči da podigne deo ili celokupan iznos depozita.
Aktuelna specijalna ponuda Flex štednje za nove depozite donosi kamatnu stopu od 4,00% na dinarsku štednju, odnosno 2,5% na štednju u evrima.
Sa 25 godina iskustva na domaćem tržištu, podrškom međunarodne bankarske grupacije i rezultatima koji potvrđuju kontinuirani rast i stabilno poslovanje, ProCredit banka Srbija nastavlja da gradi dugoročne odnose sa građanima i privredom, ostajući dosledna principima odgovornog i održivog bankarstva.
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