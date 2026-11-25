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Dok se danas održava konstitutivna sednica novog saziva Narodne skupštine Srbije, na kojoj je potvrđeno svih 250 poslaničkih mandata, pažnju javnosti privlači i pitanje koliko će građane koštati njihovi novi predstavnici u parlamentu.

Osim plate, narodni poslanici imaju pravo i na poslanički dodatak, kao i na naknadu određenih troškova nastalih tokom obavljanja poslaničke dužnosti.

Prema važećoj osnovici za obračun plata, koja se primenjuje od januara 2026. godine, neto osnovica iznosi 15.207,21 dinar. Kada se pomnoži sa zakonom propisanim koeficijentom od 8,60 za narodnog poslanika na stalnom radu u Skupštini, dolazi se do iznosa od 130.782 dinara mesečno.

Međutim, prema istraživanju Kamatice, ne primaju svi poslanici platu na isti način. Oni koji su na stalnom radu u Narodnoj skupštini ostvaruju pravo na poslaničku platu, dok poslanici koji su zaposleni kod drugog poslodavca, obavljaju samostalnu delatnost ili su penzioneri mogu da se opredele za odgovarajući način ostvarivanja primanja, u skladu sa zakonom.

Pored plate, poslanicima pripada i poslanički dodatak, odnosno mesečni paušal za vršenje poslaničke dužnosti. Prema informacijama objavljenim na zvaničnom sajtu Narodne skupštine, ovaj dodatak iznosi 40 odsto plate poslanika na stalnom radu.

Foto: Marko Karović

Ipak, na sajtu se i dalje navodi iznos od 27.320 dinara, koji potiče iz ranijeg obračunskog perioda, zbog čega taj podatak ne treba predstavljati kao potvrđeni iznos za 2026. godinu.

Poslanici, u skladu sa propisima, mogu da ostvare i naknadu troškova dolaska na sednice parlamenta i njegovih radnih tela. Za dolazak sopstvenim automobilom potrebno je evidentirati relaciju, pređenu kilometražu i datum održavanja sednice, na osnovu čega se obračunavaju pripadajući troškovi.

Tako se ukupna primanja narodnih poslanika ne svode samo na osnovnu platu, već obuhvataju i dodatke i naknade povezane sa obavljanjem poslaničke funkcije.