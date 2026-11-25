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U vremenu kada veštačka inteligencija menja globalnu ekonomiju, poslovne modele i način na koji ljudi rade, Beograd je ponovo postao mesto susreta vodećih predstavnika tehnološke industrije, poslovnih lidera i IT stručnjaka. U Sava centru danas je otvorena Sinergija 26, jedna od najznačajnijih tehnoloških konferencija u regionu, koja već četvrt veka povezuje znanje, inovacije i poslovnu zajednicu.

Poseban trenutak ovogodišnje manifestacije bilo je uručenje prestižnog priznanja SinergijaHall of Fame Veselinu Jevrosimoviću, osnivaču i predsedniku kompanije Comtrade Group, za izuzetan doprinos razvoju konferencije od njenog osnivanja.

Priznanje je ujedno i svojevrsna retrospektiva četiri decenije profesionalnog puta čoveka koji je svoje poslovanje započeo u vreme prvih personalnih računara, a danas predvodi kompaniju čija tehnološka rešenja nalaze primenu u nekim od najvećih svetskih poslovnih sistema.

Predstavljajući dobitnika priznanja, voditelj konferencije istakao je da je Jevrosimović od samog početka prepoznao značaj ideje koja okuplja ljude, znanje i tehnologiju, kao i da su njegova vizija, podrška i posvećenost važan deo istorije Sinergije.

Foto: Ustupljena fotografija, Foto: Mileta Mirčeta

- Velike priče ne nastaju same od sebe, iza njih stoje ljudi koji veruju u ideje, podržavaju je i daju joj snagu da traje - poručeno je prilikom uručenja priznanja.

Dodelu je obeležio i lični trenutak. Voditelj konferencije prisetio se da je još 1994. godine, kao student Fakulteta dramskih umetnosti, upravo sa Jevrosimovićem napravio svoj prvi profesionalni novinarski intervju.

Četiri decenije jedne velike tehnološke priče

Obraćajući se predstavnicima Microsofta, poslovnim partnerima, kolegama i prijateljima, Jevrosimović je istakao da ovo priznanje za njega ima posebno značenje, jer predstavlja potvrdu odnosa koji se gradi već decenijama.

- Postoje nagrade koje se dobijaju za uspešan projekat, izuzetan poslovni rezultat ili uspešnu godinu. Međutim, ova nagrada za mene ima posebno značenje, jer predstavlja priznanje za odnos koji gradimo već decenijama - rekao je Jevrosimović.

Njegova profesionalna priča sa Microsoftom počela je pre 40 godina, još tokom studentskih dana u Majamiju, kada je sklapao i prodavao prve računare koji su radili na Microsoftovom DOS operativnom sistemu.

Bilo je to vreme u kojem nisu postojali pametni telefoni, društvene mreže i savremene cloud tehnologije, dok je veštačka inteligencija bila tema o kojoj se uglavnom govorilo u naučnim krugovima.

Četiri decenije kasnije, tehnologija je postala jedan od ključnih pokretača svetske ekonomije, a poslovni put Comtradea svedoči o tome koliko su vizija, spremnost na promene i pravovremeno prepoznavanje novih prilika važni za dugoročan uspeh.

Poslovna odluka u koju su mnogi sumnjali

Jedan od posebno upečatljivih delova Jevrosimovićevog obraćanja odnosio se na početke razvoja tržišta licenciranog softvera u Srbiji.

Comtrade je partner Microsofta u Srbiji od prvog dana otvaranja njegove kancelarije, pre više od četvrt veka. Međutim, poslovne okolnosti u kojima je to partnerstvo nastajalo bile su znatno drugačije od današnjih.

Foto: Ustupljena fotografija, Foto: Mileta Mirčeta

- Dobro se sećam vremena kad su se piratske kopije Windowsa sa narezanim CD-ovima masovno prodavale ispred SKC-a u Beogradu. Mnogi su mi tada govorili da sam lud što ulazim u posao sa licenciranim softverom na tržištu na kojem gotovo niko nije bio spreman da ga plati. Danas to izgleda kao logična poslovna odluka, međutim tada to je bio veliki rizik - prisetio se Jevrosimović.

Govoreći o značaju poslovnog integriteta, podsetio je i na okolnosti pod kojima je Comtrade dobio ugovor za prodaju Microsoftovih rešenja velikim korisnicima, uprkos pritiscima da taj posao pripadne drugoj kompaniji.

Odgovor Microsofta, kako je naveo, bio je nedvosmislen - kompanija samostalno bira svoje poslovne partnere.

- Tu rečenicu nikad nisam zaboravio. Ona mnogo govori o poslovnom integritetu, principima i kulturi jedne kompanije - naglasio je.

Više od četvrt veka kasnije, Comtrade više nije samo lokalni, već evropski partner Microsofta. Tokom tog perioda dve kompanije zajednički su doprinosile razvoju IT tržišta, podizanju tehnoloških standarda i obrazovanju novih generacija stručnjaka.

Gotovo 100 miliona evra prometa i više od 200 sertifikovanih stručnjaka

O razmerama koje je ovo partnerstvo dostiglo danas najbolje govore poslovni rezultati.

Microsoft je najveći pojedinačni poslovni partner Comtrade grupe, koja danas ima više od 200 sertifikovanih softverskih inženjera, poslovnih analitičara i drugih stručnjaka posvećenih Microsoft tehnologijama.

- Ove godine ostvarićemo promet od gotovo 100 miliona evra kroz Microsoft servise i rešenja, a tokom prethodnih godina više puta smo dobili priznanja Microsoft Partner of the Year kako u regionu, tako i van njega - istakao je Jevrosimović.

Veselin Jevrosimović Foto: Ustupljena fotografija, Foto: Mileta Mirčeta

Kompanija danas realizuje i značajne projekte kroz krovne Microsoft ugovore sa javnim sektorom širom regiona, dok se znanje i iskustvo njenih stručnjaka primenjuju u međunarodnim poslovnim sistemima.

Poseban značaj ovih rezultata ogleda se u činjenici da su izrasli iz partnerstva započetog u vreme kada je tržište licenciranog softvera u Srbiji praktično tek nastajalo.

Od pionirskih tehnoloških rešenja do svetskih industrijskih giganata

Među brojnim međunarodnim projektima Jevrosimović je izdvojio dva koja posebno dobro ilustruju konkurentnost znanja i stručnosti inženjera iz našeg regiona.

Prvi je projekat realizovan sa Triglav osiguranjem, koji je pre nekoliko godina predstavljen na Microsoft konferenciji u Sjedinjenim Američkim Državama kao jedan od pionirskih primera primene chatbot tehnologije u industriji osiguranja.

U trenutku kada je primena takvih tehnologija u poslovanju bila tek u začetku, tim iz našeg regiona razvio je rešenje koje je privuklo pažnju međunarodne tehnološke zajednice.

- To je bila potvrda nečega u šta sam oduvek verovao: Comtrade ne samo da prati, već on stvara tehnološke trendove - poručio je Jevrosimović.

Drugi projekat odnosi se na saradnju sa kompanijom Pratt & Whitney, jednim od vodećih svetskih proizvođača avionskih motora.

Veselin Jevrosimović Foto: Ustupljena fotografija, Foto: Mileta Mirčeta

Koristeći Microsoft tehnologije, Comtrade radi na digitalizaciji i objedinjavanju evropskog lanca snabdevanja ove kompanije, uz planove da se razvijeni model u budućnosti proširi i na globalni nivo.

- Ovi projekti su dokaz koliko smo daleko stigli i koliko je znanje naših inženjera danas konkurentno na svetskom tržištu - istakao je.

Najveća vrednost tehnologije je u ljudima

Ipak, uprkos značajnim poslovnim rezultatima i međunarodnim projektima, Jevrosimović je naglasio da se vrednost dugoročnog partnerstva ne može meriti isključivo prometom, brojem zaposlenih ili veličinom ugovorenih poslova.

Posebno mesto u saradnji kompanija Comtrade i Microsoft zauzimaju ulaganja u obrazovanje, stručne obuke, radionice i razvoj novih generacija IT profesionalaca.

- Jedno je prodati tehnologiju, a sasvim drugo naučiti ljude kako da je koriste i kako da uz njenu pomoć unaprede svoje poslovanje. Upravo u tome vidim jednu od najvećih vrednosti našeg dugogodišnjeg partnerstva - rekao je Jevrosimović.

U tom procesu značajnu ulogu imala je upravo Sinergija, koja je tokom prethodnih 25 godina postala prostor za razmenu znanja, iskustava i ideja među generacijama tehnoloških stručnjaka.

Narednih deset godina promeniće svet više nego prethodnih četrdeset

Iako je priznanje Sinergija Hall of Fame bilo povod za osvrt na višedecenijske poslovne uspehe, Jevrosimović je svoje obraćanje završio pogledom u budućnost.

Kao neko ko je tokom profesionalne karijere svedočio revoluciji personalnih računara, razvoju interneta, mobilnoj revoluciji i nastanku cloud tehnologija, smatra da se svet danas nalazi na pragu još značajnijih promena.

- Danas smo na početku još veće tehnološke revolucije - revolucije veštačke inteligencije. Verujem da će promene kojima ćemo svedočiti u narednih 10 godina biti veće od svih onih koje smo doživeli tokom prethodnih četiri decenije - poručio je.

Upravo u tim promenama vidi razlog za optimizam i novo profesionalno uzbuđenje.

- I upravo zato sam danas, posle 40 godina bavljenja ovim poslom, podjednako uzbuđen kao i onog prvog dana kad sam kao student prodavao i sklapao računare.

Na kraju obraćanja zahvalio je Microsoftu na dugogodišnjem poverenju, ljudima koji su gradili Sinergiju, poslovnim partnerima i korisnicima, a posebno kolegama iz Comtradea, čije su znanje, rad i posvećenost, kako je istakao, zaslužni za ovo priznanje.

Sinergija 26 u znaku tehnologija koje oblikuju budućnost poslovanja

Ovogodišnja Sinergija okupila je predstavnike međunarodne i domaće poslovne zajednice, tehnoloških kompanija, institucija i stručnjake iz različitih industrija.

Na otvaranju konferencije učestvovali su Jana Andronopulu, generalna direktorka Microsofta za Grčku, Kipar, Maltu i jadranski region, Aleksander Titolo, otpravnik poslova Ambasade SAD u Srbiji, Miroslav Aničić, generalni direktor kompanije SoftwareOne za Srbiju i Severnu Makedoniju, Aleksandar Milinković iz Kancelarije za IT i eUpravu, kao i Sara Armstrong, viša direktorka Microsofta za bezbednost u regionu EMEA.

U okviru segmenta Sinergija Hall of Fame priznanja su, pored Veselina Jevrosimovića, prema programu konferencije namenjena i Srđanu Stošiću iz KPMG-a i Željku Vujinoviću iz kompanije Artifit.

Centralne teme ovogodišnjeg programa obuhvataju poslovnu vrednost veštačke inteligencije, opravdanost ulaganja u nova tehnološka rešenja, sajber bezbednost i automatizaciju poslovnih procesa.

Nakon četvrt veka povezivanja tehnologije, znanja i poslovanja, Sinergija tako otvara novo poglavlje u vremenu jedne od najvećih tehnoloških transformacija savremenog društva.

Profesionalni put Veselina Jevrosimovića, od sklapanja prvih računara tokom studentskih dana do razvoja tehnoloških rešenja za vodeće svetske kompanije, pokazuje koliko daleko mogu da dosegnu znanje, preduzetnička vizija i spremnost da se u budućnost investira onda kada je drugi tek naslućuju.