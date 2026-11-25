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Priliv direktnih stranih investicija u Srbiju u prvih devet meseci dostigao je 2,1 milijardu evra. Predsednik Saveta stranih investitora i izvršni direktor "Hemofarma" Ronald Zeliger kaže za RTS da globalni ekonomski problemi utiču na obim investicija, ali da kompanije koje već posluju u Srbiji i dalje imaju veliki interes za ulaganja. Ističe da Srbija više nije zemlja niskih troškova i da bi podsticaje trebalo usmeriti ka tehnološki naprednijim industrijama.

Prema podacima Narodne banke Srbije, ubrzanje priliva direktnih stranih investicija od juna do kraja septembra popravilo je rezultate iz prva dva kvartala, kada je investirano manje od 900 miliona evra. U rekordnoj 2024. godini priliv direktnih stranih investicija dostigao je 5,2 milijarde evra.

Predsednik Saveta stranih investitora Ronald Zeliger rekao je da pad investicija treba posmatrati u kontekstu globalnih ekonomskih kretanja.

- Treba biti pošten, privreda u celom svetu je u nevolji i to se ogleda i u investicijama u Srbiji. Ali kompanije koje su ovde i dalje imaju veliki interes za Srbiju kao destinaciju za ulaganje i to se nastavlja - naveo je Zeliger.

Ukazuje na to da su ukupna dosadašnja ulaganja članica Saveta dostigla oko 49 milijardi dolara, kao i da je povećan broj zaposlenih u tim kompanijama.

Od čega zavisi da li će investitori zadržati novac u Srbiji

Govoreći o isplati dividendi umesto reinvestiranja dobiti, Zeliger ističe da odluka o tome zavisi od poslovnih planova svake pojedinačne kompanije.

- Ako kompanija ima ideju kako da uloži, onda će zadržati novac ovde - rekao je Zeliger.

Kao primer navodi "Hemofarm" i ulaganja u proširenje i unapređenje proizvodnih postrojenja, dodajući da slično postupaju i brojne druge kompanije.

Ne spori, međutim, da su uslovi poslovanja postali teži. Ukazuje na situaciju u Nemačkoj, gde velike kompanije smanjuju broj zaposlenih zbog pada potražnje i rasta troškova.

- To je nešto što svakako utiče i na privredu ovde i na naše firme ovde, ali mi nastavljamo da se borimo i, iskreno, posao i dalje teče veoma dobro - naglasio je Zeliger.

Srbija više nije zemlja niskih troškova

Zeliger ocenjuje da se atraktivnost Srbije kao investicione destinacije promenila tokom poslednjih 10 do 15 godina.

Dok su nekada glavne prednosti bile niske zarade, jeftinija energija i drugi troškovi poslovanja, danas Srbija ne može na tom polju da se takmiči sa pojedinim azijskim zemljama.

- Više nismo zemlja sa niskim troškovima, već zemlja sa najboljim troškovima. Plate su svakako niže u nekim drugim delovima sveta i tu Srbija ne može da se nadmeće - ukazao je Zeliger.

Kao prednosti Srbije izdvaja obučenu radnu snagu i posvećenost zaposlenih poslu, što, kako smatra, doprinosi očuvanju atraktivnosti zemlje za investitore.

Istovremeno, napominje da su kompanije veoma osetljive na rast troškova, kao i da povećanje minimalne zarade posredno utiče i na poslodavce koji isplaćuju plate veće od minimalca.

Industrije koje su došle zbog niskih zarada odlaziće

Govoreći o ekonomskom programu Studentske liste, kojim je predviđeno ukidanje subvencija po zaposlenom i usmeravanje podsticaja ka kompanijama koje donose napredne tehnologije, Zeliger je rekao da Savet stranih investitora podržava takvu nameru.

Foto: Marko Karović

Smatra da bi Srbija trebalo da se usmeri ka industrijama na višom nivou, informacionim tehnologijama i zelenoj energetskoj tranziciji.

- Ima mnogo poslovnih prilika koje ćemo iskoristiti kao šanse, a te industrije koje su došle zbog niskih zarada, videćemo da odlaze, ali one su veoma fleksibilne - naveo je Zeliger.

Objašnjava da je situacija drugačija kod kompanija koje su značajna sredstva uložile u opremu i proizvodne kapacitete, jer one ne mogu tako lako da presele proizvodnju u drugu zemlju.

"Bela knjiga" spremna, investitori očekuju razgovor sa novom vladom

Zeliger je rekao da je ovogodišnje izdanje "Bele knjige", u kojoj Savet stranih investitora predstavlja preporuke za unapređenje poslovnog ambijenta, završeno i već dostavljeno Evropskoj uniji.

Ističe da je posebna vrednost tog dokumenta u tome što ga pišu kompanije koje se svakodnevno suočavaju sa problemima u poslovanju.

- Sada bismo želeli da uđemo u diskusiju sa novom vladom o tome kako da neke od tih preporuka sprovedemo, jer to je glavni cilj "Bele knjige" - kako poboljšati uslove za investiranje, kako poboljšati poslovne uslove u budućnosti - rekao je Zeliger.

Dodaje da se pojedine mere mogu sprovesti brzo, dok je za druge potrebno više vremena, kao i da je Savet spreman da preporuke predstavi novoj vladi.