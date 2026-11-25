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Milione zaposlenih u Nemačkoj od 1. januara 2027. godine očekuje novo povećanje minimalne satnice. Zakonski minimalac biće povećan na 14,60 evra bruto, a istovremeno će porasti i dozvoljena mesečna zarada za osobe koje rade na takozvanim mini-poslovima (Minijob).

Nova granica iznosiće 633 evra, što će zaposlenima omogućiti da zadrže dosadašnji obim radnog vremena, a da pritom ne prekorače propisani limit zarade.

Nakon što je minimalna satnica u januaru 2026. godine povećana na 13,90 evra bruto, početkom 2027. sledi novo usklađivanje. Sat rada biće plaćen 70 centi više nego do sada.

Prema podacima nemačke Savezne vlade, promene će obuhvatiti više od šest miliona ljudi, a posebno će koristiti zaposlenima sa niskim primanjima, radnicima sa nepunim radnim vremenom i osobama koje rade na mini-poslovima.

Granica zarade za mini-posao raste na 633 evra

Povećanje minimalne satnice direktno utiče i na osobe zaposlene na mini-poslovima, jer je dozvoljena mesečna zarada povezana sa kretanjem zakonskog minimalca.

Tako će zaposleni tokom 2026. godine na mini-poslu moći da zarade najviše 603 evra mesečno, dok će se od 1. januara 2027. godine ta granica povećati na 633 evra.

Foto: Viktor Kintop / Alamy / Alamy / Profimedia

To znači da će, uprkos većoj satnici, zaposleni i dalje moći da rade u proseku deset sati nedeljno, a da pritom ne moraju da smanjuju broj radnih sati zbog povećanja zarade.

Ko odlučuje o povećanju minimalne zarade?

O visini zakonske minimalne satnice ne odlučuje neposredno nemačka Savezna vlada. Za predlaganje redovnog usklađivanja zadužena je nezavisna Komisija za minimalnu zaradu (Mindestlohnkommission).

U njenom sastavu nalaze se predstavnici poslodavaca i sindikata, kao i savetodavni članovi iz naučne zajednice.

Na osnovu preporuke ove komisije, Savezna vlada potom donosi odluku o promeni minimalne zarade putem uredbe.

Nova pravila stupaju na snagu 1. januara 2027. godine, kada će minimalna satnica iznositi 14,60 evra bruto, a mesečna granica zarade za mini-posao 633 evra.